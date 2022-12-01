Основатель Finiko Кирилл Доронин задолжал более 385 тыс. рублей налогов и сборов

Фото: Ирина Плотникова

Три дела за два месяца

Как выяснило «Реальное время», на основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина в этом году было заведено несколько исполнительных производств по взысканию налогов и сборов на общую сумму в 385,6 тыс. рублей.

Два приказа были выданы судебным участком №3 по Приволжскому району Казани 25 августа и 2 сентября. Речь идет о взыскании налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) на 12 570 рублей и 365 315 рублей. Еще один приказ выдан 8 августа в ИФНС по Московскому району — взыскание налогов на 7 734 рубля.

Напомним, Кириллу Доронину предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

По версии МВД, «движимый корыстным умыслом Доронин не позднее 27 сентября 2018 года (дата регистрации домена finiko.ru, — прим. ред.) вступил в преступный сговор с Зыгмунтовичем (Зыгмунт Зыгмунтович — один из основателей Finiko. Заочно арестованный Вахитовским судом Казани и объявленный в международный розыск, был задержан в ноябре этого года в Арабских Эмиратах, — прим. ред.) и Сабировыми (однофамильцы — Марат и Эдвард Сабировы. Первый — «криптоказначей» Finiko, также заочно арестованный и объявленный в розыск, второй — один из основателей пирамиды, задержанный на днях в ОАЭ, — прим. ред.)» ради «хищения денежных средств граждан под предлогом инвестиционной деятельности», и уже вчетвером они разработали преступный план по созданию доступной виртуальной интернет-платформы — способа получения максимального преступного дохода.

В обвинении Доронина фигурирует ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей и количество потерпевших не менее 10 тысяч человек.

Доронин и «финикийский» штаб в Казани

Напомним, расследование дела Finiko началось летом 2021 года. Для постоянного увеличения поступлений и роста числа пользователей платформы Finiko, по данным полиции, Доронин, Зыгмунтович и Сабировы использовали специализированный маркетинг-план со «звездными» статусами — чем выше ступенька пользователя в системе, тем больше его прибыль. Одновременно создавалась широкая маркетинговая сеть в России и за ее пределами. Народ зазывали заочно — в роликах и чатах, при встречах на конференциях и других публичных мероприятиях.

Рассказывали о возможности получить сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день! А еще денежные бонусы и подарки — за привлечение наибольшего объема денежных средств.

По версии МВД, четверка организаторов ОПС обеспечила создание территориально и функционально обособленных структурных подразделений — административного и региональных. На первом лежали задачи управления и координации действий участников, а еще сбор персональных данных о них и обеспечение исполнения решений руководства всеми звеньями. А также бесперебойная работа платформы и ее продвижение, привлечение денежных средств и управление финансовыми потоками ОПС — такие формулировки, по данным источников «Реального времени», приводятся в обвинении фигурантов по статье 210 УК РФ.

Так, по материалам следствия, первый офис для штаб-квартиры в июле 2019-го снял в качестве ИП «криптоказначей» проекта Марат Сабиров по адресу: Московская, 25/29 (бизнес-центр «Булгар-офис»). В октябре того же года штаб переехал на Московскую, 19/8 (бизнес-центр «Кремлевская Плаза»), причем арендатором выступило ИП Зыгмунтовичъ. По версии полиции, специально для трудоустройства сотрудников «административного» подразделения от лица Зыгмунтовича было учреждено ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», где он стал и директором.

Марат Сабиров должен приставам под миллион рублей

На объявленного в международный розыск и заочно арестованного «криптоказначея» Finiko Марата Сабирова в этом году также было заведено несколько исполнительных производств по взысканию налогов на общую сумму в 776,6 тысячи рублей.

Так, на Сабирова Марата Рашитовича 1990 года рождения в этом году были заведены:

дело от 25 января — взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) на 3 957 рублей. Документ был выдан ИФНС по Московскому району Казани;

дело от 5 марта — тоже взыскание налогов на 65 868 рублей;

дело от 12 мая — взыскание налогов на 40 685 рублей;

дело от 13 мая — взыскание налогов на 10 423 рублей;

дело от 13 сентября — госпошлина, присужденная судом, на 27 065 рублей. Данное дело уже выдано Сармановским районным судом Татарстана.

Стоит отметить, что последнее дело было заведено не так давно — 19 октября. Оно представляет собой иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на 316 813 рублей.

Также на Сабирова имеется еще одно дело, которое появилось еще 3 декабря 2021 года, — это очередное взыскание налогов и сборов на 285 475 рублей. К нему же добавляется исполнительский сбор — штраф в размере 26 352 рублей.



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Максим Кокунин