В Татарстане с сегодняшнего дня повышаются тарифы на коммунальные услуги

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги. На принятом уровне они будут действовать полтора года.



Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил тарифы на:

газ — 6,78 руб./кубометр (с НДС), рост 8,5%;

электроэнергию — среднем рост 9%, для домов с электроплитами — 11,9%;

теплоснабжение — рост 6,5%;

водоснабжение — для Казани 27,36 руб./кубометр(с НДС), рост на 2,6 рубля;

водоотведение — 33,67 руб./кубометр (с НДС), рост на 6 рублей;

по обращению с ТКО: для многоквартирных домов — 103,93 руб./человека в месяц (с НДС), для индивидуальных жилых домов — 112,74 руб./человека в месяц (с НДС) — рост 4%.

Напомним, индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг прошла на восемь месяцев раньше запланированного. В этом году их уже повышали — они выросли с 1 июля. Следующая индексация тарифов запланирована на июль 2024 года.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Татарстана утвердили в конце ноября. В Казани планка составила 10%, в Набережных Челнах — 12%. На 2023 год для обоих городов предельный индекс установлен в 0%.

Для большинства сельских поселений и городов Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%. Исключение — Красноборское сельское поселение Агрызского района, Азнакаево, Аксубаево, Алексеевское, Нижняя Мактама, Арск, Бавлы, Бугульма, Карабаш, Иннополис, Зеленодольск, Нижние Вязовые, Октябрьское и Осиновское сельские поселения Зеленодольского района, Камское Устье, Тенишево, Габишевское и Песчано-Ковалинское сельские поселения Лаишевского района, а также Нижнекамск, Афанасовское и Красноключинское сельские поселения Нижнекамского района, Новошешминское сельское поселение, Рыбная Слобода, Джалиль, Уруссу, Абсалямовское и Дам-Тамакское сельское поселение Ютазинского района. Для них максимальный показатель установлен в размере 12%.



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Татьяна Демина