Итоги дня: пожизненные выплаты судьям конституционного суда, Нарышкин о планах Польши, маркировка пива
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 30 ноября:
- Президент России Владимир Путин считает, что российскую культуру за рубежом отменяют неумные люди. «А мы ничего из лучших произведений, образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях», — сказал он и подчеркнул, что «мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, — не очень».
- Совет Федерации освободил Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко косвенно подтвердила его переход в «Яндекс», выразив надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика.
- Президент России Владимир поручил проиндексировать зарплаты бюджетникам в январе 2023 года, а нуждающимся регионам направить финансовую помощь. Необходимость этих мер он объяснил инфляцией, с которой столкнулась страна в этом году.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава РАН подписали соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве. Российская академия наук может выступить в роли интегратора научного центра в Высшей нефтяной школе в Альметьевске и машиностроительного центра на базе КФУ в Набережных Челнах, который недавно поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. «Эти центры хотели завязать с вами», — высказал пожелание Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».
- Совет Федерации России единогласно одобрил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Распространять такую информации будет нельзя в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
- Судьям ликвидируемого Конституционного суда Татарстана, пребывающим в отставке, гарантируют выплату ежемесячного пожизненного содержания из регионального бюджета. При определении размера в вознаграждение включается должностной оклад, оклад за квалификационный класс, ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная доплата за выслугу лет, за ученую степень кандидата или доктора юридических наук, за ученое звание доцента, профессора и за почетное звание «Заслуженный юрист России».
- В следующем году в России в 1,5 раза увеличится объем финансирования гособоронзаказа, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. Он объяснил, что это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.
- В Татарстане 96% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. Некоторые ведомства до сих пор не завершили анализ сведений о доходах, а двух заместителей министра сельского хозяйства и продовольствия республики привлекли к ответственности за коррупционные нарушения. Их имена не раскрываются.
- Наиболее активными в реализации антикоррупционных мер в Татарстане признали Минземимущества, Минздрав, Госкомитет РТ по тарифам и Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Среди ведомств, «активность которых оставляет желать лучшего», оказались Минстрой, Министерство культуры, Главное управление ветеринарии кабмина, а также Госкомитет Татарстана по архивному делу. Среди муниципалитетов в список наиболее активных в реализации антикоррупционных мер попали Челны, Зеленодольск, Казань, Тетюшский, Лениногорский, Муслюмовский и Камско-Устьинский районы. В числе тех, кто ведет «вялотекущую работу», оказались Нурлатский, Агрызский, Новошешминский и Высокогорский районы.
- Президент России Владимир Путин вновь призвал выселять людей из трущоб. По его словам, с опережением идет выселение граждан из аварийного фонда. Он также рассказал, какие меры для этого приняты — «наряду с жильем в регионах вводятся необходимые объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков».
- По данным Bloomberg, Евросоюз вновь рассматривает возможность установки лимита цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. На официальное обсуждение предложение пока не выносили.
- В Верховный суде Татарстана допросили учителя татарского языка и литературы казанской гимназии №175 Диляру Галиуллину, выжившая при расстреле 8 «А» класса в мае 2021 года. Несмотря на статус потерпевшей, она пришла на суд вместе со своим адвокатом. Выслушав ее версию событий, матери погибших гимназистов фактически обвинили выжившую в бездействии.
- ICL откроет в Татарстане производство материнских плат в третьем квартале 2023 года. Завод строится на участке территории в Лаишево, включенного в ОЭЗ «Иннополис». Общий объем инвестиций в совместный проект Иннополиса и группы компаний ICL составил 2 млрд рублей.
- В Казани на скамью подсудимых повторно отправлен бывший гендиректор и главный конструктор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. В августе Верховный суд Татарстана постановил вернуть его уголовное дело в Генпрокуратуру, но Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции не согласился с этим решением. Процесс по обвинению Гомзина в аферах на 494 млн рублей проходил в закрытом режиме, как и заседание апелляционной инстанции. Дата первого заседания пока не назначена.
- Глава Российской академии наук Геннадий Красников считает, что болонскую систему образования в вузах нужно сохранить. По его мнению, она создавалась как раз для того, чтобы российский диплом о высшем образовании котировался за рубежом, а выпускники могли трудоустраиваться по всему миру.
- Тренеры Олег Веретенников и Александр Дутов по собственному желанию покидают «Рубин» вслед за Леонидом Слуцким. Олег Веретенников пришел в тренерский штаб казанского клуба в январе 2020 год, а Александр Дутов работал в нем с июня 2022-го.
- В России маркировка пива, упакованного в стеклянную или полимерную упаковку, станет обязательной с 1 октября 2023 года. К маркировка электронных сигарет приступят с 15 декабря этого года.
- Набережночелнинский горсуд назначил дату начала рассмотрения уголовного дела с ущербом в 622 млн рублей и 2046 потерпевшими из 11 регионов России — 14 декабря. По делу привлекаются 11 человек, включая экс-депутата горсовета автограда Рината Нурисламова и его родственников — жены, сестры, двоюродного, брата, тестя и свояченицы. Им предъявлены обвинения в масштабных хищениях средств в составе ОПС, легализации части преступных доходов и преднамеренном банкротстве организаций. Вину фигуранты не признают.
- В Москве торжественно открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву и информационно-музейный центря. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).
Ключевые события 280-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщили, что в результате наступательных действий российских войск от подразделений ВСУ в ДНР полностью освобождена Андреевка.
- Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские спутники, которые используются для поддержки ВСУ, могут стать законной целью российских военных.
- Власти Польши планируют провести референдумы на территории Западной Украины, чтобы обосновать аннексию этой территории, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.
- Жители Татарстана собрали 34,6 млн рублей для мобилизованных. На эти деньги закуплены необходимые им в быту предметы первой необходимости, в том числе хозяйственные наборы, термобелье и футболки.
- На Купянском направлении механизированные и танковые ротные тактические группы ВСУ пытался атаковать позиции российских войск у Новоселовского (ЛНР). На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции ВС России — огнем артиллерии, ударами армейской авиации им нанесено поражение. Украинские подразделения отброшены на исходные позиции.
- На Южно-Донецком направлении в течение суток три ротные тактические группы ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск у н.п. Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка (ДНР). Контратаки отразили.
- В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Также ликвидирован пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ. В контрбатарейной борьбы у н.п. Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США.
- Средствами ПВО у Артемовска (ДНР) сбит украинский самолет Су-25. Уничтожены восемь украинских беспилотников, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и реактивный снаряд «Ольха».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьОбразованиеПроисшествияЭкономикаБюджетПромышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым