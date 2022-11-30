Объем финансирования гособоронзаказа в России увеличится в 1,5 раза
В следующем году в России увеличится объем финансирования гособоронзаказа. Он вырастет в 1,5 раза, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.
Он объяснил, что увеличение объема финансирования гособоронзаказа позволит обеспечить российские войска вооружением и техникой на 97%.
Напомним, правительство России сообщало, что в 2021 году выполнение гособоронзаказа у разных госзаказчиков составило от 88% до 100%. С прошлого года его исполнение впервые стало оцениваться не в объемах освоенных средств, а в количестве выполненных заданий ГОЗ.
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