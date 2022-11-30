Процесс по делу пирамиды «Наследие» стартует в Челнах 14 декабря

Сегодня Набережночелнинский горсуд назначил дату начала рассмотрения уголовного дела с ущербом в 622 млн рублей и 2046 потерпевшими из 11 регионов РФ. Процесс по делу финансовой пирамиды «Наследие» стартует 14 декабря, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, по делу привлекаются 11 человек, включая бывшего депутата горсовета автограда Рината Нурисламова и его родственников — жены, сестры, двоюродного, брата, тестя и свояченицы. Им предъявлены обвинения в масштабных хищениях средств в составе ОПС, легализации части преступных доходов и преднамеренном банкротстве организаций. Вину фигуранты не признают.

Ранее обвиняемый в создании ОПС Нурисламов отсудил у РФ 4,5 тысячи евро — за почти четырехлетний арест.

За несколько лет своей работы ООО «Набережночелнинская сберегательная компания «Наследие» и ее дочерние фирмы привлекли от населения 1,6 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».