Рустам Минниханов позвал академиков на КАМАЗ и «Татнефть»

РАН мог бы выступить в роли интегратора научного центра в Высшей нефтяной школе в Альметьевске и машиностроительного центра на базе КФУ в Набережных Челнах

— Если раньше главным показателем KPI ученого были публикации в международных научных журналах, и зачастую они были далеки от [реалий], то сейчас наступают другие времена, — объяснил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников разворот российской фундаментальной науки к нуждам экономики. Выстраивать более тесную связь с научной школой торопится и Татарстан. Сегодня президент республики Рустам Минниханов и глава РАН подписали соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве. Российская академия наук может выступить в роли интегратора научного центра в Высшей нефтяной школе в Альметьевске и машиностроительного центра на базе КФУ в Набережных Челнах, который недавно поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. «Эти центры хотели завязять с вами», — высказал пожелание Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг». Детали — в материале «Реального времени».

«Сейчас перед страной стоят серьезные вызовы, их стандартными рыночными методами не решают»



Казань сегодня встретила высшее руководство Российской академии наук — нового президента Геннадия Красникова, избранного в конце сентября, и вице-президента Степана Калмыкова, считающегося «главным химиком» в стране. По приглашению руководства республики обновленная команда РАН выступила утром с большой презентацией на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг», определив, по сути, основную повестку дня. Казалось бы, что может быть общего между высокой фундаментальной наукой РАН РФ и промышленными интересами Татарстана, которые до сих пор особо-то не дружили между собой? Оказалось, что новый президент организации нацелен на усиление взаимодействия с индустриальными партнерами в соответствии с приоритетами научно-технологического развития страны в условиях внешнего давления. До сих пор РАН не отличалась тягой к тесному сотрудничеству с реальным сектором экономики.

— Сейчас перед страной стоят серьезные вызовы, их стандартными рыночными методами не решают, — заявил о смене курса РАН Геннадий Красников. — Мы должны по-другому подходить к решению задач. Синергическая работа между учеными РАН и промышленностью должна усиливаться, — отметил он.

При этом, по его словам, ученые должны перестать гнаться за индексом цитирования Scopus. Их задача — быть востребованными в решении практических задач производства.

— Если раньше главными показателями KPI ученого являлись публикации в международных журналах, и зачастую эти статьи были далеки от того, чтобы результаты исследований внедрялись в наше производство, то сейчас наступают другие времена, — объяснил он. Глава РАН предупредил, что показатели KPI будут меняться, а при определении госзадания ученых будут ориентировать на решение реальных практических проблем.

«Сейчас перед страной стоят серьезные вызовы, их стандартными рыночными методами не решают», — заявил президент РАН Геннадий Красников. Фото: tatarstan.ru

С другой стороны, выстроить связь с промышленностью невозможно без «образования соответствующих консорциумов и структур». Их нужно созвать, чтобы «ученые- исследователи были заточены на то, чтобы как можно быстрее и эффективнее решать проблемы, которые стоят перед производством».

Академики за чистый воздух в Нижнекамске

РАН России собирается взаимодействовать с Татарстаном в области химии и переработки нефти. Тут слово передали молодому вице-президенту РАН Степану Калмыкову, являющемуся деканом химического факультета МГУ. По своей должности он курирует отделение химии и новых материалов. Оказалось, что первый опыт взаимодействия РАН РФ с Татарстаном достигнут в смежном направлении — в экологии. В конце апреля делегация Российской академии наук вступила в консорциум по защите окружающей среды, где индустриальным партнером выступила «Татнефть».

По словам Калмыкова, в рамках этого союза ученые РАН разрабатывают новые технологии с прицелом на защиту атмосферного воздуха. В качестве примера были приведены разработки по улавливанию и концентрированию СО2, которые образуются от работы Нижнекамской ТЭЦ. Ученые РАН готовятся предоставить исходные данные для создания пилотной установки по улавливанию технологических газов Нижнекамской ТЭЦ. Ее производительность составит 20 тысяч тонн в год со степенью улавливания не менее 95%. Для нейтрализации выбросов предлагается использовать растворы аминов и вихревые препараты. Дальше выбросы углекислого газа будут использоваться для получения метанола, который будет перерабатываться на ТАНЕКО. И тут будут использоваться отечественные катализаторы, что удешевит производство.

РАН России собирается взаимодействовать с Татарстаном в области химии и переработки нефти. Тут слово передали молодому вице-президенту РАН Степану Калмыкову, являющемуся деканом химического факультета МГУ. Фото: tatarstan.ru

По заказу «Татнефти» специалисты РАН занимаются переработкой биомассы и пластика. На выходе образуется очищенный синтез-газ для синтеза метанола. Общая задача — разработка технологии переработки биомассы и хлорсодержащих пластиков в генераторный газ для синтеза метанола. Ключевым исполнителем является институт катализа СО РАН РФ. Кроме того, ИНХС Российской академии наук совместно с «Татнефтью» разрабатывает технологию переработки бионефти. Отсюда получают клей, ДСП, фанеру.

Другой проект реализован в сотрудничестве с «Транснефтью». В 2019 году по технологии РАН был запущен завод в ОЭЗ «Алабуга» по выпуску противотурбулентной присадки для снижения затрат на транспорт нефти. Разработчик технологии — «Ника-Петротэк», «Транснефть», ИОС.

Высшая нефтяная школа, машиностроительный центр КФУ и научный центр в Нижнекамске ждут академиков

По окончании его выступления Рустам Минниханов предложил не ограничиваться участием академиков в нефтехимии и экологии.

— Мы видим, что вы плотно работаете, и по экологическим темам, — отметил он. — Но нужно включиться в приоритетные направления связанные с Иннополисом.

Но главное, что РАН РФ мог бы выступить в роли интегратора нескольких проектов.

— Мы хотим создать Высшую школу нефти в Альметьевске, которая включит в себя и отраслевой институт нефтяников ТатНИПИнефть, образовательный центр и мощную лабораторную базу. Возможно, какие-то работы надо определить там, — обозначил президент Татарстана главный центр приложения усилий РАН. — Плюс к этому республика планирует развивать научный центр в Нижнекамске, где партнерами выступят СИБУР и «Татнефть». И третья точка — машиностроительный центр на базе КФУ в Челнах.

По окончании Рустам Минниханов и президент Российской академии наук подписали соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве.

Фото: tatarstan.ru

Мгновенно отрезаны от западного облака

Что происходит в IT-индустрии после ухода западных компаний, рассказал гендиректор ICL Евгений Степанов.

— Зарубежные производители программного обеспечения ушли, так что многие компании не в состоянии получить поддержку, не могут обновить ПО, не могут купить лицензию, — рассказал он.

Особенно в сложном положении оказалось российское подразделение международной автомобильной компании (название не озвучивалось, — прим. ред.).

— Они получали все ресурсы из западного облака. И мгновенно оказались отрезаны от возможности осуществлять свою деятельность, — отметил Степанов.

И тут помогли российские продукты. По словам Евгения Степанова, команда взяла на себя организацию этого облака. Им пришлось менять сетевую инфраструктуру, без которой невозможно обслуживать заказчиков.

Что происходит в IT-индустрии после ухода западных компаний, рассказал гендиректор ICL Евгений Степанов (в середине). Фото: tatarstan.ru

В настоящее время ICL в партнерстве с ОЭЗ «Иннополис» строит завод по выпуску материнских плат для российских компьютеров и ноутбуков. По словам Евгения Степанова, в первом квартале 2023 года будет открыто сборочное производство, смонтирован конвейер, а в третьем квартале запущено производство материнских плат. Завод по производству до 1 млн изделий в год строится на участке территории в Лаишево, включенного в этом году ОЭЗ «Иннополис». Общий объем инвестиций в совместный проект Иннополиса и группы компаний ICL составил 2 миллиарда рублей, сообщил Евгений Степанов.