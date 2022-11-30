Судей Конституционного суда Татарстана в отставке обеспечат пожизненным ежемесячным содержанием

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судьям ликвидируемого Конституционного суда Татарстана, пребывающим в отставке, гарантируют выплату ежемесячного пожизненного содержания из регионального бюджета. Финансирование расходов поручено обеспечить кабмину республики.

Согласно указу президента Татарстана Рустама Минниханова, выплата ежемесячного пожизненного содержания и предоставление иных гарантий судьям Конституционного суда республики, пребывающим в отставке, по 31 декабря 2022 года включительно осуществляется самим судом. С 1 января 2023-го этим будет заниматься Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Конституционному суду Татарстана до конца года поручено передать ведомству документы, необходимые для осуществления ежемесячного пожизненного содержания и предоставления иных гарантий судьям, находящимся в отставке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При определении размера ежемесячного пожизненного содержания в денежное вознаграждение включается должностной оклад, оклад за квалификационный класс, ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная доплата за выслугу лет, а также ежемесячные доплаты за ученую степень кандидата или доктора юридических наук, за ученое звание доцента, профессора и за почетное звание «Заслуженный юрист России».

Судья Конституционного суда Татарстана, пребывающий в отставке, сохраняет право на получение ежемесячного пожизненного содержания, если он занимается научной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельностью; работает в органах государственной власти или местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, в профсоюзных и иных общественных объединениях, а также медиатором, судебным примирителем; работает помощником депутата Госдумы или сенатора, или помощника депутата законодательного органа региона России; назначен на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об упразднении Конституционного суда республики в октябре 2022 года. Решение принято в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», который предусматривает ликвидацию конституционных судов в регионах России до 1 января 2023 года.

В этом месяце кабмин Татарстана создал ликвидационную комиссию по упразднению Конституционного суда республики. Ей поручено в течение шести месяцев утвердить по согласованию с Минфином РТ смену расходов на мероприятия в этом направлении.

Ликвидационную комиссию возглавил председатель Конституционного суда Татарстана Фархат Хуснутдинов. Его заместителем в ней назначена его зам Эльмира Мустафина.

Фото: tatarstan.ru (Фархат Хуснутдинов)

Комиссии в течение полугода необходимо провести инвентаризацию имущества Конституционного суда Татарстана, предоставить в кабмин на утверждение ликвидационный баланс КС, а также отчет о проведении ликвидации. В обязанности комиссии также входит обеспечение передачи документов в соответствии с законодательством об архивном деле.

Ликвидационной комиссии поручено обеспечить предоставление гарантий и компенсаций судьям Конституционного суда и работникам его аппарата, высвобождаемым вследствие упразднения суда.

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Татьяна Демина