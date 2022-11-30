Сергей Нарышкин: Польша планирует провести референдумы на Западной Украине для ее аннексии
Власти Польши планируют провести референдумы на территории Западной Украины, чтобы обосновать аннексию этой территории, заявил в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
— С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов, — сказал он.
По словам Нарышкина, Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.
В конце октября бельгийский портал Modern Diplomacy сообщал, что Польша готовит плацдарм для интервенции и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Уточнялось, что у поляков уже есть особые права в соседней республике: они имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях.
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