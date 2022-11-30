Путин вновь призвал выселять людей из трущоб

Президент России Владимир Путин вновь призвал выселять людей из трущоб. По его словам, с опережением идет выселение граждан из аварийного фонда.

— Мы постоянно об этом говорим. Нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег, — отметил он.

Президент также сказал, какие меры для этого приняты.

— Наряду с жильем в регионах вводятся необходимые объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков. Это также крайне чувствительные темы, — подчеркнул Путин.

Напомним, год назад президент России на большой пресс-конференции рассказал, что программу расселения аварийного жилья планируется продлить. По его словам, людей необходимо срочно забирать из трущоб, то есть из ветхого жилья.



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Елизавета Пуншева