Новости общества

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин вновь призвал выселять людей из трущоб

12:31, 30.11.2022
Путин вновь призвал выселять людей из трущоб
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вновь призвал выселять людей из трущоб. По его словам, с опережением идет выселение граждан из аварийного фонда.

— Мы постоянно об этом говорим. Нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег, — отметил он.

Президент также сказал, какие меры для этого приняты.

— Наряду с жильем в регионах вводятся необходимые объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков. Это также крайне чувствительные темы, — подчеркнул Путин.

Напомним, год назад президент России на большой пресс-конференции рассказал, что программу расселения аварийного жилья планируется продлить. По его словам, людей необходимо срочно забирать из трущоб, то есть из ветхого жилья.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоВластьНедвижимость

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также