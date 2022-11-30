Президент России поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Российским бюджетникам проиндексируют зарплаты в начале следующего года. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Также глава государства заявил, что следует направить финансовую помощь регионам, нуждающимся в ней. Необходимость этих мер он объяснил инфляцией, с которой столкнулась Россия в этом году.

— Цены заметно выросли и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется, — сказал Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, с 1 октября на 4% повышены оклады президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и глав ведомств. Индексация коснулась также работников Минюста, ФССП, судов и дипломатов.

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Татьяна Демина