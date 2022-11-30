В Татарстане составили рейтинг ведомств и муниципалитетов по эффективности реализации антикоррупционных мер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году в Татарстане составлен рейтинг ведомств по эффективности борьбы с коррупцией. В нем представлены как лидеры, так и аутсайдеры, рассказал главный советник Управления президента республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.



— Благодаря проверочным мероприятиям, благодаря активной деятельности как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления в текущем году со стороны Министерства экономики Татарстана был подготовлен рейтинг деятельности органов как исполнительной власти, так и органов местного самоуправления по эффективности реализации антикоррупционных мер, — сообщил он. По его словам, список формируется на основе множества показателей — начиная от количества заседаний комиссии и заканчивая проведенными проверками.

Наиболее активными в реализации антикоррупционных мер признали Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, Министерство здравоохранения и Госкомитет РТ по тарифам, а также Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Среди ведомств, «активность которых оставляет желать лучшего», оказались Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, Министерство культуры, Главное управление ветеринарии кабмина РТ, а также Госкомитет Татарстана по архивному делу.

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Отдельный рейтинг подготовлен и по органам местного самоуправления. В список наиболее активных в реализации антикоррупционных мер попали Набережные Челны, Зеленодольск, Казань, а также Тетюшский, Лениногорский, Муслюмовский и Камско-Устьинский районы. В числе тех, кто ведет «вялотекущую работу», оказались Нурлатский, Агрызский, Новошешминский и Высокогорский районы.

Салават Рахимов также рассказал, что в Татарстане 96% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. Часть республиканских ведомств до сих пор не завершили анализ сведений о доходах.



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Татьяна Демина