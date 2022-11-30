В Москве открылся первый памятник авиаконструктору Андрею Туполеву
В Москве сегодня впервые состоялась торжественная церемония открытия памятника авиаконструктору Андрею Туполеву и информационно-музейного центра. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). Участие в открытии принял президент Татарстана Рустам Минниханов.
Скульптурная композиция представляет собой ростовую фигуру А.Н. Туполева и силуэт взлетающего самолета Ту-144. Право символического открытия памятника было предоставлено родственникам авиаконструктора — внуку и внучке Андрею и Татьяне Туполевым.
Как подчеркнул Минниханов, вклад советского авиаконструктора неоценим, и многое из того, что Туполев делал, он делал первым в мире:
— Для нас большая гордость, что деятельность этого гениального инженера тесно связана с Казанью. Многолетняя общая история объединяет Татарстан и ПАО «Туполев» и по сей день. Уверен, что впереди у отечественного авиастроения также много открытий, побед и великих свершений — несмотря ни на что, наша страна считается одним из мировых центров авиастроения.
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