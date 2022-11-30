ICL откроет в Татарстане производство материнских плат в третьем квартале 2023 года

ICL откроет производство материнских плат в третьем квартале 2023 года. Об этом сегодня сообщил гендиректор АО «АйСиЭл — КПО ВС» Евгений Степанов на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

— В первом квартале 2023 года будет открыто сборочное производство, в третьем квартале — производство материнских плат, — сказал он, отвечая на вопрос президента Татарстана о сроках запуска завода материнских плат в Лаишево.

Завод по производству до 1 млн изделий в год строится на участке территории в Лаишево, включенного в этом году ОЭЗ «Иннополис». Общий объем инвестиций в совместный проект Иннополиса и группы компаний ICL составил 2 млрд рублей, сообщил Евгений Степанов.

Его площадь 200 тысяч кв.м. На первом этапе — с конца 2023 года — завод сможет выпускать 300 тысяч материнских плат в год, а затем нарастит сборку до 1 млн изделий.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, еще в августе этого года глава Минцифры республики Айрат Хайруллин сообщил, что в ОЭЗ «Иннополис» в 2023 году может открыться завод по производству материнских плат.

Тогда он отметил, что соответствующее решение принял сам инвестор — компания ICL. Однако с учетом постоянно меняющихся экономических и геополитических обстоятельств могут вноситься корректировки.

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Луиза Игнатьева