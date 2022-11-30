МИД России назвал законными целями гражданские спутники, используемые ВСУ

Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские спутники, которые используются для поддержки ВСУ, могут стать законной целью российских военных. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, такое применение гражданских спутников «вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения мировым сообществом». Ермаков отметил, что чаще всего в целях поддержки ВСУ задействованы группировки низкоорбитальных аппаратов.

— С ее помощью выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов, — уточнил дипломат.

Фото: pxhere.com

В начале месяца первый комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе.



Уточняется, что документ поддержали 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны. Теперь проект будет рассмотрен Генассамблеей полного состава в декабре. Соавторами выступили еще 18 государств.

В апреле прошлого года бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что началом третьей мировой войны может стать возможное в будущем применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин