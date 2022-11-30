Совфед освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты России
Совет Федерации принял решение досрочно освободить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России, сенаторы приняли соответствующее постановление.
За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался, сообщает ТАСС.
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал «Реальному времени», что для республики переход бывшего председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в «Яндекс» является выигрышным.
— Татарстан много лет плотно сотрудничает с «Яндексом», и, конечно, выиграет. Переход в одну из крупнейших российских IT-компаний мощного управленца — это хороший сигнал для всего IT-рынка и интересы его участников, вероятно, быстрее будут учитываться государством, — подчеркнул он.
Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов также прокомментировал переход финансиста Алексея Кудрина в «Яндекс» в беседе с «Реальным временем». По его мнению, у республики большой опыт работы с бывшим председателем Счетной палаты.
— Выиграет вся страна. Поскольку в нынешних исторических реалиях очень важна поддержка со стороны государственных отношений, государственного взаимодействия того небольшого количества технологических компаний, которые сегодня представлены в России. Это такая правильная модель, когда менеджеры от государства переходят в крупные технологические компании, и наоборот, такое тоже бывает, яркий тому пример — министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Поэтому думаю, что приход Кудрина в «Яндекс» обогатит возможностями большего проникновения цифровых сервисов в экономику страны. К тому же у Кудрина отличный опыт, его системный подход к работе, всему, что он реализовывает, помогает и в государстве, и в бизнесе, и на их стыке добиваться хороших результатов, — отметил он.
Напомним, о том, что Алексей Кудрин покинет пост главы Счетной палаты, СМИ сообщили на прошлой неделе. Ожидается, что он перейдет на работу в «Яндекс». Также уточняется, что он уже подал заявление об уходе президенту России Владимиру Путину.
После этого уход подтвердил в своем telegram-канале сам Кудрин. Тем временем Совет Федерации уже завтра рассмотрит это решение. Сегодня Совфед получил представление президента России об освобождении финансиста от занимаемой должности.
Место Кудрина может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. При этом источники утверждают, что «есть и другие варианты».
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