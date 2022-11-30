«Все-таки 4 года — это не совсем специалист»: президент РАН выступил за сохранение «болонской модели»

Глава Российской академии наук Геннадий Красников, назначенный в сентябре, считает, что болонскую систему образования в высшей школе нужно сохранить, а программы двойных дипломов с зарубежными университетами-партнерами продолжатся, несмотря на международные санкции против РФ.



— Я не сторонник резких переходов из одной системы в другую, так как часто эти переходы «ломают» процесс получения высшего образования, а не создают, — заявил он по окончании заседания совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Казани.

По его мнению, болонская система образования создавалась как раз для того, чтобы российский диплом о высшем образовании котировался за рубежом, а выпускники российских вузов могли трудоустраиваться по всему миру.

— Мы только создали в непростых условиях систему — бакалавриат (4 года обучения) и магистратуру (2 года обучения), так что сразу же отказываться от этого дела будет сложно, — отметил он.

Красников считает, что действующие программы подготовки специалитета (5-летняя программу обучения) нужно развивать, дополняя общую архитектуру программ высшей школы.

Фото: Дмитрий Резнов

— Как говорил писатель Салтыков-Щедрин, это должно быть тихо, спокойно, без минимального кровопролития. Надо двигаться, но без резких революционных действий. А не так, что там все закрыли, здесь все закрыли, — рассказал он.

Глава РАН заверил, что система двойных дипломов сохранится: «Сейчас нет таких резких движений, чтобы мы (шарахались) из одного в другое». Опция двойного диплома в российских вузах, когда обучение ведется на английском языке, останется (для успешного прохождения программы студентам ПДД нужно отучиться один год за границей, после чего обучающиеся получают сразу два документа о высшем образовании — один выдает российский вуз, второй — зарубежный университет-партнер). Эту практику в Татарстане ведет КНИТУ-КАИ.

Между тем Российская академия наук готовит себе кадры на отдельных базовых кафедрах вуза, рассказал «Реальному времени» Геннадий Красников.

— Как директор РАН РФ скажу, мы сами себе готовим, у нас базовые кафедры. Нам сложно работать с балаклаврами. Все-таки 4 года — это не совсем специалист. В основном сотрудничаем с магистрантами и аспирантами, — сказал он. Впрочем, подобные специалисты не нужны в массовом количестве.

Напомним, в начале октября глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил изучить возможность перевода системы педагогического образования на специалитет. Он признал, что у этого решения могут быть свои плюсы и минусы, и попросил педагогическое сообщество включиться в работу. До этого о возможном отхода от высказывался глава Минобрнауки Валерий Фальков, утверждавший, что «Россия будет разрабатывать собственную — «уникальную» — модель высшего образования.

Луиза Игнатьева