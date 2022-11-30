В Татарстане 96% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане большинство антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. Об этом рассказал главный советник Управления президента республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

— Мы с вами можем сказать, что число привлеченных к ответственности в процентном соотношении увеличилось. Если еще несколько лет назад процент составлял чуть более 80%, то сейчас мы можем сказать, что 96% проверок заканчиваются случаями привлечения к ответственности, — заявил он.

Салават Рахимов сообщил, что часть ведомств до сих пор не завершили анализ сведений о доходах. Среди них Министерство образования и науки Татарстана, а также инспекция Госстройнадзора республики.

Скриншот трансляции

— В Высокогорском районе у нас с вами месяц остался до конца года, до сих пор к этому анализу не приступали, — сообщил Салават Рахимов.

Напомним, за первые 9 месяцев 2022 года в Татарстане проведено более 16 тысяч мероприятий по контролю соблюдения антикоррупционных мер. К ответственности привлечено 231 должностное лицо. Пять из них — к уголовной, 226 — к дисциплинарной.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина