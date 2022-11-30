Экс-главу казанского ОКБ им. Симонова снова будут судить по делу на полмиллиарда

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани на скамью подсудимых повторно отправлен Александр Гомзин, бывший гендиректор и главный конструктор ОКБ им. Симонова. В августе Верховный суд Татарстана постановил вернуть его уголовное дело в Генпрокуратуру РФ, но Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции не согласился с этим решением.



Процесс по обвинению Гомзина в аферах на 494 млн рублей проходил в закрытом режиме, как и заседание апелляционной инстанции. Один из источников «Реального времени» в сфере оборонки отмечает — якобы в ходе этих разбирательств были получены доказательства невиновности подсудимого, на что и указала вышестоящая инстанция.

Адвокат обвиняемого Андрей Чегодайкин от комментариев пока воздерживается. Ранее он пояснял обстоятельства решения по возврату дела в Генпрокуратуру, которое было вынесено после изучения результатов комплексной судебно-технической экспертизы. По данным «Реального времени», она обошлась бюджету в 5 млн рублей.

«Дело возвращено не только из-за экспертизы, которая в своем заключении опровергает причастность Гомзина А.В. к инкриминируемым преступлениям, но из-за совокупности исследованных судом доказательств, а это около ста свидетелей и многочисленные письменные материалы», — объяснял защитник. С его слов, в ходе процесса были установлено, что предварительное «следствие игнорировало фактические обстоятельства выполнения Гомзиным А.В. всех нормативных требований и установленных законом правил выполнения гособоронзаказа» и вскрыты грубые процессуальные нарушения.

Материалы по Гомзину в 60 томах уже вернулись из Нижнего Новогорода в Казань, новый процесс по его делу возглавит судья Верховного суда РТ Ильфир Салихов. Дата первого заседания пока не назначена.

Первоначально ущерб по делу следователи оценивали в 1 млрд рублей с лишним. 16 апреля 2018 года Гомзин оказался под стражей, апелляция согласилась с этим решением, но 21 мая казанские следователи выпустили фигуранта под подписку о невыезде, а материалы его дела передали в центральный аппарат СКР. В мае 2019-го уже нижегородский следователь добился решения суда о возврате «сокола» в СИЗО, и лишь в августе 2020-го Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отпустил его под домашний арест. Позднее Верховный суд РТ смягчил меру пресечения до запрета определенных действий.

Фото: okbsimonova.ru

Напомним, бывшего руководителя казанского ОКБ им. Симонова обвиняют в трех эпизодах мошенничества с ущербом в полмиллиарда рублей путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными фирмами «Милтек» и «Спутник» — в рамках выполнения госконтрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница».

Эпизод 1. Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись, по версии СК, уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года.

Эпизод 2. Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии силовиков, скопировали с другого беспилотника.

Эпизод 3. По агентскому договору с «Милтеком» в 2012—2013 годах средства Минобороны в размере 390,8 млн рублей перевели на счета зарубежных компаний. Эту сумму вменили как похищенную.

Вину подсудимый не признавал и не признает. Ранее он заявлял — данное дело выгодно лишь «врагам Российской Федерации», и утверждал — результатами его первого ареста стали срывы контракта с Индией, кредитного соглашения с Внешторгбанком на 2,6 млрд рублей и госзаказа на ремонт беспилотных мишеней для Объединенной авиастроительной корпорации.

«Мы видим своеобразный рейдерский захват этого предприятия, накачанного денежными средствами. Есть много контрактов и есть силы, которые пытаются сместить гендиректора. Это повлечет утрату рабочих мест, увольнение ценных специалистов с предприятия», — комментировал ситуацию на старте расследования адвокат обвиняемого Валерий Бараковский.

В июле 2021-го арбитраж РТ признал ОКБ им. Симонова банкротом и ввел на нем конкурсное производство, на тот момент общая сумма требований кредиторов составляла 1,2 млрд рублей, в числе таковых — ВТБ и «Тимер Банк», а также инициатор банкротства — Московский НПК «Авионика». Госконтракты на беспилотники были отданы другому оборонному предприятию.