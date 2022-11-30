Владимир Путин: «Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, — не очень»

Президент России Владимир Путин считает, что неумные люди отменяют российскую культуру за рубежом. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в честь церемонии открытия социальных объектов в разных регионах страны.

— Видите, нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях, — отметил он.

Президент России подчеркнул, что «мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, — не очень».

В ходе конференции Путин также призвал выселять людей из трущоб. По его словам, с опережением идет выселение граждан из аварийного фонда.

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Елизавета Пуншева