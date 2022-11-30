Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии
Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Документу остается пройти подписание у главы государства.
Сенаторы одобрили закон единогласно. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
Под запрет попадают и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
Напомним, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей 24 ноября. В первом чтении документ одобрили в конце октября.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии