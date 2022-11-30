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Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

13:55, 30.11.2022 3
Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии
Фото: council.gov.ru

Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Документу остается пройти подписание у главы государства.

Сенаторы одобрили закон единогласно. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Под запрет попадают и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Фото: council.gov.ru

Напомним, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей 24 ноября. В первом чтении документ одобрили в конце октября.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:03
    А про депутатов можно будет теперь писать?
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    Анонимно 14:33
    Про депутатов - можно. Они запретили пропаганду содомии. В США, наоборот, большинство Сената разрешило однополые браки на все федеральные штаты Америки. А наши сенаторы единогласно проголосовали за запрет разврата!
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  • Анонимно 14:19
    Молодцы!
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