Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Документу остается пройти подписание у главы государства.

Сенаторы одобрили закон единогласно. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Под запрет попадают и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Фото: council.gov.ru

Напомним, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей 24 ноября. В первом чтении документ одобрили в конце октября.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина