Жители Татарстана собрали более 34 млн рублей на помощь военным
Жители Татарстана собрали 34,6 млн рублей — на эти деньги были закуплены необходимые бойцам в быту предметы первой необходимости и инструменты, сообщает оперштаб республики.
На собранные средства закупили предметы первой необходимости в быту: хозяйственные наборы, термобелье, футболки и др.
— Для оказания поддержки военным подразделениям, сформированным на территории Татарстана, мы работаем адресно: получаем списки необходимого, формируем гуманитарную помощь, отправляем нашим ребятам, — рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
В конце прошлой недели в зону СВО из Нижнекамска отправили две машины УАЗ и гуманитарную помощь для мобилизованных и добровольческих батальонов. Средства на закупку машин собрали с помощью благотворителей.
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