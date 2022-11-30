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Жители Татарстана собрали более 34 млн рублей на помощь военным

16:25, 30.11.2022
Жители Татарстана собрали более 34 млн рублей на помощь военным
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Жители Татарстана собрали 34,6 млн рублей — на эти деньги были закуплены необходимые бойцам в быту предметы первой необходимости и инструменты, сообщает оперштаб республики.

На собранные средства закупили предметы первой необходимости в быту: хозяйственные наборы, термобелье, футболки и др.

— Для оказания поддержки военным подразделениям, сформированным на территории Татарстана, мы работаем адресно: получаем списки необходимого, формируем гуманитарную помощь, отправляем нашим ребятам, — рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце прошлой недели в зону СВО из Нижнекамска отправили две машины УАЗ и гуманитарную помощь для мобилизованных и добровольческих батальонов. Средства на закупку машин собрали с помощью благотворителей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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