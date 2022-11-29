Итоги дня: Кудрин покидает Счетную палату, российские удобрения в Африке, предельный рост тарифов за ЖКУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 29 ноября:
- Алексей Кудрин сегодня подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России. Он подал соответствующее заявление президенту страны Владимиру Путину. Тем временем Совет Федерации уже завтра рассмотрит это решение. Сегодня Совфед получил представление президента России об освобождении финансиста от занимаемой должности. Место Кудрина может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. При этом источники утверждают, что «есть и другие варианты». Ожидается, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс». По мнению финансового аналитика Александра Разуваева, которым он поделился с «Реальным временем», скорее всего, Кудрин в компании «Яндекс» будет отвечать за отношения с федеральной и региональной властью, лоббировать в этой сфере интересы компании.
- Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в беседе с «Реальным временем» подчеркнул, что у Татарстана с Кудриным большой опыт сотрудничества. Министр заявил, что «выиграет вся страна». Он отметил, что «в нынешних исторических реалиях очень важна поддержка со стороны государственных отношений, государственного взаимодействия того небольшого количества технологических компаний, которые сегодня представлены в России. Это такая правильная модель, когда менеджеры от государства переходят в крупные технологические компании, и наоборот». Шайхутдинов отметил, что «приход Кудрина в «Яндекс» обогатит возможностями большего проникновения цифровых сервисов в экономику страны».
- Президент России Владимир Путин поставил задачу максимально быстро интегрировать новые регионы в судебную системы страны, чтобы гарантировать права жителей. Глава государства напомнил, что на новых территориях предполагается создание федеральных судов. Путин отметил, что «Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов».
- Три университета Татарстана — КФУ, КГМУ и КНИТУ — вошли в рейтинг самых влиятельных университетов России. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки республики со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX. Всего в списке 75 вузов. КФУ занял 13-е место, КГМУ — 57-е, КНИТУ — 72-е. На первом месте — МГУ, после следует Российская академия народного хозяйства и государственной службы, замыкает тройку лидеров СПбГУ. От двух столиц в рейтинг вошли большинство учебных заведений — 34 из Москвы и 13 из Санкт-Петербурга. Среди других городов наибольшая концентрация влиятельных вузов наблюдается в Казани и в Екатеринбурге.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили действующие соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. По итогам прошлого года татарстанско-азербайджанский товарооборот превысил $70 млн. За первое полугодие 2022 года наблюдается рост более чем в два раза ($60 млн). Минниханов напомнил, что между республиками действует ряд соглашений о сотрудничестве, а также имеется специальная межправительственная комиссия. Также в части сотрудничества Минниханов выделил такие перспективные направления, как энергетика и промышленность, автомобилестроение, нефтехимия, газомоторное топливо.
- Президент России Владимир Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести 100% акций АО «РН банк», принадлежащих компании «БАРН Б.В.» (BARN B.V.). «РН Банк» является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На российском рынке кредитная организация находится с 2006 года. Стоит отметить, что 40% акций принадлежат «Юникредит-банку», 30% — RCI Banque S.A. («дочке» Renault S.A.), 30% — японской Nissan Motor Co., Ltd.
- Власти Татарстана считают строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах целесообразнее капительного ремонта действующего объекта. Об этом рассказал глава Минздрава республики Марат Садыков. Он отметил, что поручение было дано руководством республики. Садыков рассказ, что «на данный момент идет проектирование объекта. Я на следующей неделе буду в Москве вместе с депутатами Государственной думы, будем встречаться с министром, чтобы данный проект вошел в федеральную программу адресного финансирования на 2023—2024 года».
- ПАО «Туполев» в рамках гособоронзаказа передало ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, прошедший ремонтные работы. Уточняется, что на самолете проведены необходимые регламентные работы, а также успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полета Ту-22М3 был передан эксплуатирующей организации. Стоит отметить, что Ту-22М3 производится на Казанском авиационном производственном объединении имени С.П. Горбунова. Всего на предприятии в Казани построили около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.
- В Татарстане утвердили предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики. Они установлены на декабрь этого года и весь 2023-й. Так, в Казани в следующем месяца максимальная индексация размера платы за коммунальные услуги составит 10%. В Набережных Челнах показатель выше — 12%. На следующий год для обоих городов предельный индекс установлен в 0%. Для большинства сельских поселений Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%.
- Правительство России продляет программу стимулирования найма на следующий год, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программу запустили по поручению президента России прошлой весной. Мишустин подчеркнул, что ее продление связано с тем, что «она доказала свою эффективность». Таким образом, власти продолжат возмещать компаниям расходы на частичную оплату труда новых работников в случае, если они возьмут в штат молодых людей до 30 лет, в том числе без опыта, и выпускников, либо устроят безработных граждан, потерявших место или находящихся под риском увольнения.
- «Автодор» выставил на торги два земельных участка в Татарстане, предназначающиеся под сервисные точки вдоль трассы М-12. Согласно тендерам, стартовая цена их аренды составляет 590 млн рублей. Оба участка расположены возле села Большие Кайбицы на 629-м километре по правой и левой стороне. Каждый из участков оценивается в 590 млн рублей, а предлагаемый срок их аренды достигает 20 лет.
- В Татарстане зафиксирован самый низкий в Приволжском федеральном округе показатель смертности на тысячу жителей — 11,6. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он отметил, что для республики основная цель — «снижение смертности до уровня 2019 года». Садыков подчеркнул, что в в 2019 показатель смертности был самым низким за весь период существования и работы здравоохранения — 11,0. «По данным десяти месяцев показатель составил 11,6 случая за тысячу населения. Это 16-е место в Российской Федерации и самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе», — сообщил он. Министр отметил, что ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 73,8 года.
- Марат Садыков сегодня также заявил, что в 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта «Здравоохранение» потратили чуть более 4 миллиардов рублей. Он сообщил, что из них 60% средств поступило в республику на реализацию нового направления программы модернизации первичного звена здравоохранения.
- В Татарстане утвердили тарифы на газ, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год. Тарифы на электроэнергию, газ и твердые коммунальные отходы установлены едиными на территории республики, с учетом принятых нормативных правовых актов ФАС России. Тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены дифференцированно, в разрезе каждой регулируемой организации.
- Разработкой проектной документации по засыпке территории у Центра семьи «Казан» займется ГУП «Татинвестгражданпроект». На работы выделят почти 4,2 млн рублей, включая НДС. Дороже всего оценили проектные работы — на них из бюджета Татарстана направят 1,5 млн рублей. Приступить к ним «Татинвестгражданпроект» должен уже в декабре. В распоряжении у фирмы четыре месяца — завершить работы требуется в марте следующего года.
- Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о резонансном убийстве в лифте казанской многоэтажки на улице Минской. 37-летний аппаратчик завода и отец двух детей Марат Низамов наказан 15 годами колонии строгого режима. По делу также частично удовлетворен гражданский иск дочери убитого Вероники Алиевой о компенсации морального вреда — с осужденного взыскано 1,5 млн рублей. Родными Низамова в ходе процесса полностью погашены материальный ущерб в 560 тысяч рублей — расходы на погребение. Председательствующий судья Руслан Хисметов посчитал доказанными все преступления, в которых обвинялся подсудимый.
- Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда РТ приступила к рассмотрению жалоб на приговор по делу о казанском «детском концлагере» — частном «исправительном учреждении» для трудных подростков «Символ жизни». Гособвинение попросило изменить приговор — в частности исправить попавшие в него недостоверные сведения об обстоятельствах, смягчающих вину осужденных. Представитель гособвинения просила изменить приговор осужденным Платоновой и Чернышеву, получившим по 8 лет и 1 месяцу лишения свободы по приговору Кировского районного суда, постановленному 2 июня 2022 года. Но не в части сроков — прокуратура просила уточнить вводную часть приговора указаниями о наличии у Чернышева двоих малолетних детей и убрать у Платоновой из списка смягчающих обстоятельств наличие детей (их у осужденной нет). Кроме того, в резолютивной части приговора, где говорится о наказании, предусмотренном ст. 156 УК РФ, — в виде исправительных работ, гособвинение просило указать на удержание из заработной платы осужденных 15% в доход государства, а также назначить Платоновой и Чернышеву дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с социально-психологической, педагогической и воспитательной деятельностью с несовершеннолетними на срок 4 года.
- В столицу Татарстана 5 декабря на железнодорожный вокзал Казань-1 прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция остановится в городе в 15:35. Уточняется, что поезд состоит из 19 вагонов, в которых есть салон-приемная, сцена, «Сказочная деревня» для игр и квестов, ресторан и сувенирная лавка. Эти вагоны будут следовать за паровозом, который украшен новогодними гирляндами. Для жителей Казани возле поезда организуют развлекательную программу, а посетить ее сможет любой желающий.
- Руководителем аппарата Совета Менделеевского района Татарстана стал 31-летний Ришат Нафиков, с 25 октября исполнявший обязанности руководителя аппарата. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Его на «деловом понедельнике» представил глава района Радмир Беляев. По его словам, у Нафикова имеется большой опыт, который будет использован на благо муниципалитета.
- Бывший директор набережночелнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов возглавил Управление образования в Менделеевске. Его на «деловом понедельнике» представил глава района Радмир Беляев. Ранее данную должность занимал директор школы из Набережных Челнов №51 Алексей Миронов. Он уволился с этого поста по собственному желанию и устроился работать учителем.
- Власти Менделеевского района Татарстана в связи с проведением спецоперации, решили изменить формат празднования — они отменил салют на Новый год. Также они рекомендовали не проводить в преддверии праздника корпоративы. Для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, запустят акцию «Елка желаний». Желания ребят исполнят сотрудники исполкома Менделеевского района, а также депутаты, руководители предприятий и организаций.
- В открытом (без вариантов ответов) опросе «Реального времени», кто должен стать главным тренером «Рубина», лидером стал Юрий Уткульбаев. Кандидатуру исполняющего обязанности главного тренера казанского клуба предложила треть опрошенных — 22 из 68. На втором месте оказался уже дважды приходивший в тренерский штаб клуба Курбан Бердыев, набравший 18 голосов. Топ-3 замыкает Сергей Юран, покинувший в августе подмосковные «Химки», он набрал 6 голосов
- Первое судно с удобрениями из России отправилось в Африку из порта Нидерландов, сообщил офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Он рассказал, что «первая партия удобрений объемом 20 тыс. тонн отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich и направилась в Малави через Мозамбик».
Ключевые события 279-го дня специальной военной операции на Украине:
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено усилить присутствие на всех атомных электростанциях Украины для «защиты их энергетической инфраструктуры», заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
- В рамках частичной мобилизации, которая прошла в России этой осенью, из Татарстана призвали 15 медиков. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков. Он отметил, что «часть работает на передовой, часть — в госпиталях. Связь [с ними] постоянная. Добровольцев больше, чем официальная статистика. Мы это ведем. Цифры на сегодняшний день я не могу точно сказать».
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции.
- На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
- На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.
- В районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». В районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
- В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».
- Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка Луганской Народной Республики, Рыбинское и Максимовка Донецкой Народной Республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаПроисшествияБизнесТранспортАвтоСпортФутболНедвижимостьПромышленностьМашиностроение
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