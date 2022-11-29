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Владимир Путин потребовал интегрировать новые регионы в судебную систему России в сжатые сроки

15:24, 29.11.2022
Владимир Путин потребовал интегрировать новые регионы в судебную систему России в сжатые сроки
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поставил задачу максимально быстро интегрировать новые регионы в судебную системы страны, чтобы гарантировать права жителей. Об этом он заявил во вторник на Всероссийском съезде судей.

Президент напомнил, что на новых территориях предполагается создание федеральных судов.

— Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и их скорейшей интеграции в российскую судебную систему, — указал Путин.

Фото: pxhere.com

Глава государства в понедельник заявлял, что Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли. По его словам, сейчас особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры и снятию ограничений, мешающих торговым обменам.

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Маргарита Головатенко
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