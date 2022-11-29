В Казань 5 декабря прибудет сказочный поезд Деда Мороза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столицу Татарстана 5 декабря на железнодорожный вокзал Казань-1 прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция остановится в городе в 15:35, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Уточняется, что поезд состоит из 19 вагонов, в которых есть салон-приемная, сцена, «Сказочная деревня» для игр и квестов, ресторан и сувенирная лавка. Эти вагоны будут следовать за паровозом, который украшен новогодними гирляндами.

Для жителей Казани возле поезда организуют развлекательную программу, а посетить ее сможет любой желающий. Однако, чтобы попасть в саму передвижную резиденцию необходимо заранее приобрести билеты на сайте проекта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Казань 15 декабря. Каждый желающий мог приехать на вокзал для встречи главного зимнего волшебника страны. На перроне также была организована праздничная программа.



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Максим Кокунин