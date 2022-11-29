Из Татарстана в рамках частичной мобилизации призвали 15 медиков

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В рамках частичной мобилизации, которая прошла в России этой осенью, из Татарстана призвали 15 медиков. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

— 15 человек непосредственно были призваны. Часть работает на передовой, часть — в госпиталях. Связь [с ними] постоянная. Добровольцев больше, чем официальная статистика. Мы это ведем. Цифры на сегодняшний день я не могу точно сказать, — сообщил он.

Марат Садыков заявил, что дефицита кадров из-за призыва медиков не ощущается. По его словам, Татарстан направил 17 педиатров для осмотра детей в Луганскую Народную Республику.

скриншот трансляции

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. На данный момент все мероприятия в рамках нее завершены.

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Татьяна Демина