В Менделеевском районе Татарстана отменили новогодний салют

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Власти Менделеевского района Татарстана в связи с проведением спецоперации, решили изменить формат празднования — они отменил салют на Новый год. Также они рекомендовали не проводить в преддверии праздника корпоративы.

— В связи с обстановкой, сложившейся в нашей стране, в первую очередь праздничные мероприятия будут ориентированы для детей, — сообщил глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.

Для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, запустят акцию «Елка желаний». Желания ребят исполнят сотрудники исполкома Менделеевского района, а также депутаты, руководители предприятий и организаций.

Главную елку планируется открыть 15 декабря. Новогоднюю ночь жители Менделеевска смогут встретить на площади ДК им.С. Гассара.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, на фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. Татарстан в их число не входит.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.



В то же время соседние с Татарстаном регионы решили сэкономить на празднике и направить средства на поддержку мобилизованных и их семей. Среди таких, например, Чувашия и Башкирия.

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Татьяна Демина