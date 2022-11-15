Юрий Уткульбаев стал и.о. главного тренера «Рубина»

На должность исполняющего обязанности главного тренера «Рубина» назначен Юрий Уткульбаев. Под его руководством команда проведет матчи против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября), сообщает пресс-служба клуба.

Уткульбаев родился 16 декабря 1969 года в Казани. Выступал на позиции вратаря за команды «Торпедо» Миасс (1989—1991), «Нефтехимик» Нижнекамск (1992—1993), «Иртыш» Тобольск (1994), «Рубин» Казань (1995—1997, 78 матчей), «Рубин-2» Казань (1998—1999), МФК «Приволжанин» Казань (1999—2001).



После карьеры игрока был главным тренером ФК «Рубин-2», «Актобе» (Казахстан), ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск). С последним вышел в ФНЛ и занял рекордное для клуба 5-е место в сезоне 2019/20.

В 2021—2022 годах — директор Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки ФК «Рубин».

Напомним, сегодня главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года. Уточняется, что он ушел из клуба по собственному желанию.

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