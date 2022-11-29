«Туполев» передал ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 Казанского авиазавода

ПАО «Туполев» в рамках гособоронзаказа передало ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, прошедший ремонтные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

Уточняется, что на самолете проведены необходимые регламентные работы, а также успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полета Ту-22М3 был передан эксплуатирующей организации.

Стоит отметить, что Ту-22М3 производится на Казанском авиационном производственном объединении имени С.П. Горбунова. Всего на предприятии в Казани построили около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале месяца над пригородом Казани летал самолет Ту-214. Производство этой модели началось на Казанском авиазаводе в конце октября для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году.



Самолет заметили над Пестречинским районом Татарстана — он летел в сторону в сторону аэродрома в Высокогорском районе. Ранее самолет Ту-214 видели над казанским поселком Дербышки.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщал, что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 самолетов Ту-214 в год. В 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027—2030 годах — по 20.



Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214.

В сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.



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Максим Кокунин