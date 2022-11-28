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Кто должен стать главным тренером «Рубина»? — опрос читателей «Реального времени»

13:25, 28.11.2022 5

Примите участие в читательском голосовании. Результаты будут направлены руководству клуба

Кто должен стать главным тренером «Рубина»? — опрос читателей «Реального времени»

Казанский «Рубин» буквально терпит бедствие. Затяжной кризис управления спровоцировал не просто позорный вылет из премьер-лиги, это еще полбеды, но и глубокий раскол между клубом и болельщиками. Пришло время положить этому конец, но руководство клуба, пытавшееся помириться с фанатами через весельчака Леонида Слуцкого, фактически и здесь расписалось в своем бессилии. Спортивная редакция «Реального времени» предлагает преданным фанатам казанской команды и футбола в целом самим решить, кто должен стать главным тренером «Рубина».

Поделитесь своим мнением о том, кто должен стать главным тренером ФК «Рубин».

Также можно отправить свой вариант в наш telegram-аккаунт для обратной связи.

Обсудить этот вопрос можно в нашей группе во «ВКонтакте».

Участвуйте в опрос, чтобы повлиять на будущее нашего любимого футбольного клуба!

Спортивная редакция «Реального времени»
Спорт Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:15
    я!
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    Анонимно 16:01
    Можно я буду следующим, если у вас тоже ничего не получится?
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  • Анонимно 16:27
    Пишите в форму, а то в списки претендентов не попадете
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  • Анонимно 18:36
    А мясокомбинат на сегодня нарядов не присылал?.. Перечис-лите весь списочек блатных вакансий, пажайлуста(!)
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  • Анонимно 18:57
    Вопрос года
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