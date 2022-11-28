Кто должен стать главным тренером «Рубина»? — опрос читателей «Реального времени»
Примите участие в читательском голосовании. Результаты будут направлены руководству клуба
Казанский «Рубин» буквально терпит бедствие. Затяжной кризис управления спровоцировал не просто позорный вылет из премьер-лиги, это еще полбеды, но и глубокий раскол между клубом и болельщиками. Пришло время положить этому конец, но руководство клуба, пытавшееся помириться с фанатами через весельчака Леонида Слуцкого, фактически и здесь расписалось в своем бессилии. Спортивная редакция «Реального времени» предлагает преданным фанатам казанской команды и футбола в целом самим решить, кто должен стать главным тренером «Рубина».
Поделитесь своим мнением о том, кто должен стать главным тренером ФК «Рубин».
Также можно отправить свой вариант в наш telegram-аккаунт для обратной связи.
Обсудить этот вопрос можно в нашей группе во «ВКонтакте».
Участвуйте в опрос, чтобы повлиять на будущее нашего любимого футбольного клуба!
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