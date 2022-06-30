Сувенирные баксы, «золотая» земля в Салмачах и ружье: стрелку из казанского лифта светит пожизненное

В Верховном суде Татарстана обвиняемый извинился перед подругой детства, а та предъявила иск на 2,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Попросил прощения, но не признал вину в умышленном убийстве сегодня в Верховном суде Татарстана 36-летний казанец Марат Низамов, обвиняемый в расстреле бизнес-партнера своего отца. Силовики установили: выстрел в лифте высотки на улице Минской прогремел, когда партнер обнаружил — Низамов хочет расплатиться за недвижимость липовыми долларами и евро. Как выяснило «Реальное время», пачками сувенирных купюр «банка приколов» фигурант запасся за несколько лет до преступления. Разрешение на ружье получил еще раньше, хотя в армии не служил и на охоту не ходил.

«Папа, забери меня. Меня хотят убить»



Под стражей бывший аппаратчик казанского завода Марат Низамов находится со 2 сентября 2021 года. Жена его не навещает, уверяет источник «Реального времени». В свободное время он читает и занимается спортом — подтягивается, отжимается и убеждает сокамерников следовать его примеру.

Дело Низамова поступило в Верховный суд Татарстана по четырем статьям. Одна из них — убийство с целью скрыть иное преступление — грозит пожизненным заключением. Именно такую квалификацию действиям фигуранта дали в отделе СК по Советскому району Казани. И первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика с ней согласился.

Кадры окровавленного лифта в сентябре прошлого года наделали много шума. Сегодня силовикам известно — ружье «Сайга», с которым Низамов заходил в лифт вместе с Рафаэлем Дускаевым, было заряжено патронами калибра 20 мм — на крупную дичь. На 15-й этаж живым прибыл лишь один. Чтобы тело нашли не сразу, Низамов оттащил его через подъездный балкон на лестницу между 14-м и 15-м этажами, а сам отправился домой — отмываться от крови.

Позже позвонил отцу со словами: «Папа, забери меня. Меня хотят убить». Этой информацией, по данным источников «Реального времени», с силовиками делился Низамов-старший. Рассказывал, что когда увидел сына, того трясло, пришлось дать успокоительное. Договорились, что поедут в полицию для подачи заявления о покушении. Когда Низамовых выследили и задержали на парковке у ТЦ «Южный», у отца был двойной шок — сына обвинили в смерти человека, с которым отец раньше дружил и вел совместный бизнес по выделке шкур. Лет 10 назад на почве общего дела отношения испортились и общение прекратилось.

Кадры окровавленного лифта в сентябре прошлого года наделали много шума. Фото: соцсети

Сегодня в зале Верховного суда Татарстана Низамов-младший старательно прятался от камер и не смотрел в глаза дочери Дускаева. Потерпевшая Вероника Алиева пришла на суд с адвокатом и его помощником. Рассказала, что с подсудимым знакома с десяти лет, пока их отцы общались.

— В связи с чем разошлись?— уточнила гособвинитель Ольга Зарипова.

— Произошел конфликт — на их производство наложили достаточно большой штраф, и так получилось, все расходы понес только мой отец, — объяснила дочь убитого.

Алиева рассказала, что о планах отца продать участок в Салмачах и производственный цех с участком в Цивильском районе Чувашии Марату Низамову она ничего не знала. Лишь после трагедии узнала, что утром 2 сентября он и Дускаев побывали в МФЦ, где составили договор купли-продажи этих объектов на общую сумму 6 млн рублей. Эту цену в суде дочь назвала очень низкой: «Только участок на первой линии Салмачей, на улице Овражной, с недостроенным трехэтажным домом стоит дороже. Знаю, что отец хотел его за 18 млн рублей выставить, я уговаривала снизить цену, к риелторам на оценку отправляла...»

Потерпевшая Вероника Алиева пришла на суд с адвокатом и его помощником. Фото: Ирина Плотникова

Забегая вперед — назначенная сотрудниками СК экспертиза оценила тот же участок в 10,7 млн рублей, и на предварительном следствии потерпевшая с этой суммой согласилась. В суде она вспоминала, как в тот, последний день отец звонил ей со странным вопросом — где можно проверить иностранную валюту на подлинность. Она сказала — в любом отделении банка, но предупредила, что там возьмут комиссию.

— Вам подсудимый или его родственники извинения приносили, помощь оказывали? — уточнил адвокат Артем Гермогентов у своей клиентки.



Ответ был отрицательный. Адвокат подсудимого Борис Савельев вмешался: «Ну как же, в понедельник приезжали — плакали, на коленях стояли...».



— На колени никто не вставал. Они поплакали и уехали. Это не значит, что они извинения принесли, — отвечала дочь убитого.



— Вероника, я прошу прощения. Да, за все, — высказался сам обвиняемый и заявил: тот самый участок в Салмачах в 5 соток в свое время его отец подарил Дускаевым, оставив себе такой же по соседству.

Версия подсудимого: «Убийства могло не быть вовсе»

Суть обвинения суду изложила прокурор Ольга Зарипова. По версии силовиков, не позднее 25 августа 2021 года Низамов задумал завладеть недвижимостью Дускаева и кинуть его, расплатившись по сделке купюрами «банка приколов» в евро и долларах. На всех банкнотах было указано: они являются сувенирной продукцией, а не средством платежа. По данным следствия, Низамов закупал эти «сувениры» сразу в пачках за несколько лет до описываемых событий.

По замыслу обвиняемого, наличный расчет должен был быть произведен уже после госрегистрации перехода права. Однако у продавца были другие планы. Он хотел увидеть и пересчитать деньги, поэтому после составления документов оба отправились на Минскую, 57 — домой к покупателю. Достав ружье из багажника, Низамов объяснил Дускаеву, что это мера предосторожности — сумма крупная, мало ли... В какой момент владелец «Сайги» передернул затвор. Следователи считают — это было сделано уже в лифте.

— Дускаев осмотрел переданные ему деньги в сумке и обнаружил, что Низамов передал ему поддельные билеты. Потребовал передать подлинные... В этот момент Низамов произвел выстрел в голову, — описала гособвинитель восстановленную картину случившегося. И добавила — на этом обвиняемый не остановился — похитил паспорт убитого, а также свидетельства о праве собственности на два участка и цех.

Как выяснило «Реальное время», похищенные документы, как и одежду Низамова, в которой он был на той встрече, следователям и оперативникам найти не удалось. Сам обвиняемый якобы заявил: не помнит деталей, находился в шоковом состоянии.

Окончательное обвинение отцу двоих детей, с высшим образованием и мирной профессией предъявили в покушении на мошенническое хищение недвижимости за 12,7 млн рублей (в эту сумму активы Дускаева оценили эксперты), убийстве с целью скрыть первое преступление, похищении паспорта и незаконном хранении оружия. В последнем эпизоде фигурирует не «Сайга», а переделанный из газового пистолет с 22 патронами, который нашли в сейфе Низамова уже после его задержания.

Вину по трем эпизодам фигурант полностью признал. После содержания каялся и в убийстве, правда, через пару дней отказался от этих показаний и стал настаивать: мол, на фоне конфликта из-за поддельных денег в лифте началась драка и ружье выстрелило.

Сегодня в суде свою версию событий Низамов излагать не стал. Сказал лишь: «Я признаю то, что происходило в лифте... Я пытался избежать... Убийства могло не быть вовсе». Покушение на аферу и незаконный оборот оружия признал. О пропавших документах Дускаева заявил: «Я это неосознанно...»

Дочь просит компенсации морального ущерба и расходов на похороны

В интересах потерпевшей ее адвокат Артем Гермогентов сегодня заявил гражданский иск. Просил взыскать расходы на погребение с учетом религиозных обычаев на общую сумму 560 тысяч рублей. И еще 2 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда.

Вероника Алиева иск поддержала. Адвокат подсудимого Борис Савельев заявил — 28 сентября на имя потерпевшей был направлен перевод на 150 тысяч рублей. «Денег не получала», — сообщила она.

У погибшего остались еще две дочки. У обвиняемого — сын и дочь. В СИЗО он пробудет минимум до декабря 2022 года. По ходатайству прокуратуры сегодня Верховный суд Татарстана продлил арест. Низамов и его адвокат не возражали.

Адвокат подсудимого Борис Савельев заявил — 28 сентября на имя потерпевшей был направлен перевод на 150 тысяч рублей. Фото: Ирина Плотникова

Правда, подсудимый уверял, что в речи прокурора два момента не соответствуют действительности — попыток бежать и скрываться он не предпринимал и от армии, несмотря на характеристику военкомата, не уклонялся. Просто учился в высшем учебном заведении и пользовался отсрочкой. А по достижении 28 лет получил военный билет.

К слову, наличие у неслужившего разрешения на охотничье ружье сильно удивило его знакомых. Они утверждали — на охоту Марат Низамов никогда не ездил, байками о трофеях не делился. А вот в тир ходил и стрелять умел.

На следующем заседании суд планирует начать допрос свидетелей.