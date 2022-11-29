Владимир Путин разрешил АвтоВАЗу купить 100% акций «РН Банка»

Фото: ru.wikipedia.org (здание генеральной дирекции "АвтоВАЗа")

Президент России Владимир Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести 100% акций АО «РН банк», принадлежащих компании «БАРН Б.В.» (BARN B.V.). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«РН Банк» является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На российском рынке кредитная организация находится с 2006 года. Приоритетными направлениями его деятельности являются: кредитование физических лиц на приобретение автомобилей брендов альянса, финансирование дилеров брендов, а также оказание клиентам сопутствующих финансовых услуг.

Стоит отметить, что 40% акций принадлежат «Юникредит-банку», 30% — RCI Banque S.A. («дочке» Renault S.A.), 30% — японской Nissan Motor Co., Ltd.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в мае российские активы группы автомобильной компании Renault перешли в государственную собственность. Уже 6 июня автозавод французского концерна , переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Такие данные зарегистрировали в ЕГРЮЛ. Изменения в реестр внесли 3 июня. Кроме того, Яна Птачека из Renault сменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы дептранса Москвы.



Вместе с этим бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге планирует сохранить свою работоспособность. Площадка может перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.

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Максим Кокунин