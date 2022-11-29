На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане направили 4,3 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта «Здравоохранение» потратили чуть более 4 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

— Общий объем финансирования национального проекта в текущем году составил 4,3 млрд рублей. Из них 60% средств поступило в республику на реализацию нового направления программы модернизации первичного звена [здравоохранения], — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году в Татарстане на реализацию восьми национальных проектов направили свыше 18,5 миллиарда рублей. Они развернуты в рамках отдельных отраслей. Среди них «Демография», в рамках этого нацпроекта реализуются два направления «Спорт — норма жизни» и «Содействие занятости», а также «Жилье и городская среда» — один из самых больших проектов.



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Татьяна Демина