Марат Садыков о капремонте горбольницы №5 в Челнах: «Считаем более целесообразным строительство нового объекта»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана считают строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах целесообразнее капительного ремонта действующего объекта. Об этом рассказал глава Минздрава республики Марат Садыков.

— Поручение было дано руководством республики. Вопрос стоит по капремонту либо по строительству. Считаем более целесообразным, конечно, строительство нового объекта в Набережных Челнах. На данный момент идет проектирование объекта. Я на следующей неделе буду в Москве вместе с депутатами Государственной думы, будем встречаться с министром, чтобы данный проект вошел в федеральную программу адресного финансирования на 2023—2024 года, — рассказал он.

Напомним, в начале ноября российская журналистка Ксения Собчак рассказала о состоянии челнинской больницы №5. Она написала, что пациенты медучреждения пожаловались ей на грязный туалет, побитый пол и приклеенный выключатель в приемном отделении.

Ксения Собчак заявила, что ремонт в горбольнице №5 не проводили 38 лет. В 2018-м власти решили вместо обновления медучреждения построить новое здание. Приступили к проектированию объекта лишь летом 2021 года — на разработку документации выделили 70 миллионов рублей.

Министерство здравоохранения Татарстана в ответ на это опровергло сообщение Ксении Собчак. В пресс-службе ведомства заверили, в здании стационара ремонт проводят ежегодно, а пациенты обеспечены всем необходимым.

Журналистка после комментария Минздрава Татарстана заявила, что фотографии разбитого туалета из приемного отделения на первом этаже, где пациенты сдают анализы, прислал читатель 7 ноября. Их опубликовали на следующий день, 8 ноября. Утром 9 ноября Минздрав Татарстана назвал снимки старыми и прислал свои. На них — чистые санузлы с ремонтом. Собчак сообщила, что этим же днем другой читатель еще раз снял скандальные санузлы, однако на вахте ему сказали, что разбитый туалет закрыли на ремонт и сейчас им нельзя пользоваться.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина