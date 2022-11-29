Рустам Минниханов обсудил с президентом Азербайджана вопросы торгово-экономического сотрудничества

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы республик обсудили действующие соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Хочу выразить вам признательность за внимание к развитию связей между нашими республиками, которые направлены на укрепление отношений между Россией и Азербайджаном, — сказал Минниханов.

По итогам прошлого года татарстанско-азербайджанский товарооборот превысил $70 млн. За первое полугодие 2022 года наблюдается рост более чем в два раза ($60 млн). Стоит отметить, что один из крупных партнеров с Азербайджаном — это ПАО «КАМАЗ», которое поставляет и автомобили, и запчасти к ним.

Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется Гянджинским автомобильным заводом, который также является официальным дистрибьютором татарстанского автопроизводителя на рынке Азербайджана. Вместе с этим в стране действует два аттестованных сервисных центра, а также ведется строительство третьего.

Минниханов напомнил, что между республиками действует ряд соглашений о сотрудничестве, а также имеется специальная межправительственная комиссия.

— Нам следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна, — отдельного отметил он.

Также в части сотрудничества Минниханов выделил такие перспективные направления, как энергетика и промышленность, автомобилестроение, нефтехимия, газомоторное топливо.

Фото: пресс-служба президента РТ

Вчера Рустам Минниханов также встретился с представителями татарских общественных организаций Азербайджана.



— Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые дружественные отношения. А наши соотечественники, проживающие здесь, вносят огромный вклад в вопросы сохранения языка, традиций и культуры, — сказал президент и отметил, что в Азербайджанской Республике проживает более 27 тысяч соотечественников.

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Максим Кокунин