В Татарстане утвердили тарифы на ЖКУ на 2023 год

Фото: Госкомитет Татарстана по тарифам

В Татарстане утвердили тарифы на газ, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год, сообщает Госкомитет РТ по тарифам.



Тарифы на электроэнергию, газ и твердые коммунальные отходы установлены едиными на территории республики, с учетом принятых нормативных правовых актов ФАС России. Тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены дифференцированно, в разрезе каждой регулируемой организации.

В Казани тарифы с 1 декабря 2022 года составят:

Газ — 6,78 руб./куб. м (с НДС), рост на 53 копейки.

Электроэнергия:

одноставочный тариф — 4,68 руб./кВт·ч (с НДС), рост на 38 копеек;

одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, — 3,58 руб./кВт·ч (с НДС), рост на 38 копеек;

одноставочный тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 3,28 руб./кВт·ч (с НДС), рост на 27 копеек.

Обращение с твердыми коммунальными отходами:

Многоквартирные дома — 103,93 руб. с человека в месяц (с НДС), рост на 4 рубля;

Индивидуальные жилые дома — 112,74 руб. с человека в месяц (с НДС), рост на 4,34 рубля;

Водоснабжение — 27,36 руб./куб. м (с НДС), рост на 2,6 руб. (МУП «Водоканал»);

Водоотведение — 33,67 руб./куб. м (с НДС), рост на 6 руб. (МУП «Водоканал»);

По тепловой энергии для основных поставщиков рост составит 6,5% (АО «Татэнерго», АО «Казэнерго»).

В части горячей воды в связи с решением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана тарифы установлены однокомпонентные, то есть единой величиной. Так, цена на газ, тарифы на электроэнергию и плата в сфере обращения с ТКО во всех муниципальных образованиях республики аналогичны тарифам Казани.

В Набережных Челнах:

тарифы на питьевую воду — 27,44 руб./куб. м (с НДС), рост на 2,3 руб. (ООО «Челныводоканал»);

тарифы на водоотведение — 20,42 руб./куб. м (с НДС), рост на 1,3 руб. (ООО «Челныводоканал»);

по тепловой энергии рост составит 9,0% (АО «Татэнерго»).

В Нижнекамске:



тарифы на питьевую воду — 32,10 руб./куб. м (с НДС), рост на 4,4 руб. (АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»);

тарифы на водоотведение — 21,76 руб./куб. м (с НДС), рост на 10 коп. (АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»);

по тепловой энергии рост составит 9,0% (АО «Татэнерго»).

В Альметьевске:



тарифы на питьевую воду — 47,80 руб./куб. м (с НДС), рост на 3,9 руб. (АО «Альметьевск-Водоканал»);

тарифы на водоотведение — 27,56 руб./куб. м (с НДС), рост на 2,2 руб. (АО «Альметьевск-Водоканал»);

по тепловой энергии рост составит 4% (АО «Альметьевские тепловые сети»).

В Зеленодольске:



тарифы на питьевую воду — 25,60 руб./куб. м (с НДС), рост на 2,4 руб. (АО «ЗВКС»);

тарифы на водоотведение — 24,82 руб./куб. м (с НДС), рост на 2,7 руб. (АО «ЗВКС»);

по тепловой энергии рост составит 7,3% (АО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»).

В Елабуге:



тарифы на питьевую воду — 46,68 руб./куб. м (с НДС), рост на 3,9 руб. (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»);

тарифы на водоотведение — 35,89 руб./куб. м (с НДС), рост на 3 руб. (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»);

по тепловой энергии рост составит 5,8% (АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»).

В Казани в следующем месяце максимальная индексация размера платы за коммунальные услуги составит 10%. В Набережных Челнах показатель выше — 12%. На следующий год для обоих городов предельный индекс установлен в 0%. Для большинства сельских поселений Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%.

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Маргарита Головатенко