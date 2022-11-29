Разработкой нового проекта засыпки территории у «Чаши» займется «Татинвестгражданпроект»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

На работы отводится четыре месяца

Как выяснило «Реальное время», разработкой проектной документации по засыпке территории у Центра семьи «Казан» займется ГУП «Татинвестгражданпроект». На работы выделят почти 4,2 млн рублей, включая НДС.

«Татинвестгражданпроект» займется оценкой воздействия на водные ресурсы и среду из обитания. В частности, научно-производственная фирма должна рассчитать ущерб и прописать мероприятия по его возмещению. В ее обязанности также входит корректировка проектной и рабочей документации в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований, а также повторного заключения государственной экспертизы.

Дороже всего оценили проектные работы — на них из бюджета Татарстана направят 1,5 млн рублей. Приступить к ним «Татинвестгражданпроект» должен уже в декабре. В распоряжении у фирмы четыре месяца — завершить работы требуется в марте следующего года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На втором месте по дороговизне — инженерные изыскания. На них потратят почти 768,7 тыс. рублей. Еще почти 701,2 тысячи предусмотрено на повторную госэкспертизу. Еще 389 тысяч заложены на оценку воздействия на водные ресурсы и среду из обитания, а также расчет ущерба и разработку мероприятий по его возмещению.

Площадь засыпки Казанки у «Чаши» сократили

Напомним, в феврале этого года власти Казани объявили о проведении общественных слушаний по созданию искусственного земельного участка у «Чаши». Изначально в документации указывалось, что цель работ — увеличение площади территории под строительство Соборной мечети, организацию зоны отдыха и благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища. Однако спустя пару месяцев стало известно, что Соборная мечеть появится на месте парка аттракционов «Кырлай» — его снесли, однако к строительству объекта пока так и не приступили.

Общественные обсуждения назначили на 4 марта, но затем отменили, так как разработчик предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации отозвал уведомление. До этого Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта разрешения для создания искусственного земельного участка на Казанке по улице Сибгата Хакима около центра семьи «Казан». На эти цели из республиканского бюджета предусмотрели 10,1 млн рублей.



В документе указывалось, что общая площадь искусственных земельных участков составит более 14 га. Намыть их планировалось в два этапа — на первом этапе 9,8 га, на втором — еще 4,3 га.

Источник: документация к тендеру

Общественные обсуждения затем назначили на 11 марта. Однако во время их проведения КЦ «Московский», где они проходили, поступило сообщении о минировании.

Казанцы активно выступили против засыпки Казанки, в том числе и на общественных обсуждениях, которые состоялись только со второй попытки. Экологи и активисты предупреждали, что намыв искусственной суши повлечет негативные последствия: увеличение мутности воды, заиление дна, гибель планктона и бентосных организмов. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура признала засыпку территории незаконной.



В начале ноября стало известно, что планируемую к засыпке площадь Казанки у «Чаши»уменьшили. Согласно разрешению на создание искусственного земельного участка, площадь проектируемого ИЗУ — 9149,18 квадратного метра.



Он предполагается как часть территории под организацию зоны отдыха, парковой зоны, под благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения центра семьи «Казан». Участок планируется использовать как рекреационную территорию.

скриншот документации

Работы по созданию искусственного земельного участка у «Чаши» планируют начать в январе следующего года. Завершить их намерены в июле. Планируемый срок начала его использования — август 2023-го.

Создание ИЗУ предполагается путем отсыпки песка пионерным способом с помощью автосамосвалов. Завезут его из карьера в Приволжском районе Казани (ул. Поперечно-Кукушкинская, ул. Магистральная). С целью защиты объекта от волнового воздействия предусмотрено строительство откосного берегоукрепления в виде каменной наброски с упорным зубом.

скриншот документации

Разрешение на создание искусственного земельного участка у казанской «Чаши» выдано ООО «Эко М». Инициатором указан Главстрой Татарстана.

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Татьяна Демина