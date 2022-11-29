МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено усилить присутствие на всех атомных электростанциях Украины, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.



Он подтвердил, что МАГАТЭ «усилит свое присутствие на всех АЭС Украины» для «защиты их энергетической инфраструктуры», сообщает RT.

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг уход РФ с Запорожской атомной электростанции. Так он прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» о том, что тот видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС.

Известно, что Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии вопрос мониторинга защиты безопасности на Запорожской АЭС.

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Маргарита Головатенко