Ришат Нафиков занял пост руководителя аппарата Совета Менделеевского района Татарстана
Руководителем аппарата Совета Менделеевского района Татарстана стал 31-летний Ришат Нафиков, с 25 октября исполнявший обязанности руководителя аппарата. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Его на «деловом понедельнике» представил глава района Радмир Беляев. По его словам, у Нафикова имеется большой опыт, который будет использован на благо муниципалитета.
- Ришат Нафиков начал свою карьеру в 2011 году, работая в казанском ресторане.
- В 2016 году стал главным специалистом отдела взаимодействия с организациями администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов.
- В 2017-м — главный специалист отдела по поддержке и развитию предпринимательства Управления экономического развития и поддержки предпринимательства города.
- В том же году занял пост консультанта Набережночелнинского органа Госалкогольинспекции Татарстана. После чего перешел на должность начальника Нижнекамского органа того же ведомства.
- В этом году стал директором «ЭкоАгроПарка» в Нижнекамске, а затем главным специалистом отдела обеспечения информационными технологиями и защите информации района.
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