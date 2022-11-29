СМИ: Совфед получил представление президента России об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты

Совет Федерации получил представление президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Анатолия Артамонова

Напомним, о том, что Алексей Кудрин покинет пост главы Счетной палаты СМИ сообщили на прошлой неделе. Ожидается, что он перейдет на работу в «Яндекс».

Фото: kremlin.ru

Место Алексея Кудрина может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. При этом источники утверждают, что «есть и другие варианты».



Напомним, Алексея Кудрина назначили председателем Счетной палаты России по представлению главы государства в мае 2018 года. До этого он с 2016 года занимал должность главы Центра стратегических разработок, заместителя председателя Экономического совета при президенте России.



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Татьяна Демина