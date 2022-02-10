В Казани проведут общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка у «Чаши»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани планируется провести общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка на Куйбышевском водохранилище (этап №1). Речь идет о его акватории в районе расположения центра семьи «Казан».

Цель осуществления — увеличение площади территории под строительство Соборной мечети, организацию зоны отдыха и благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища у «Чаши», следует из уведомления об общественных слушаниях. Указывается, что в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года проводилась оценка воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения назначены на 4 марта на 10.00. Они пройдут очно и по видеосвязи в Казани в культурном центре «Сайдаш» по ул. Николая Ершова, 57а.

В этом месяце Главинвестстрой РТ объявил тендер на разработку проекта разрешения для создания искусственного земельного участка на Казанке по улице Сибгата Хакима около центра семьи «Казан». На эти цели из бюджета Татарстана предусмотрено 10,1 млн рублей.



Источник: документация к тендеру

Общая площадь искусственных земельных участков составит более 14 га. Проект выполнят в два этапа. На первом этапе засыпят правый берег площадью 9,8 га, на втором — еще 4,3 га.



Отметим, что власти все еще не называют места для строительства Соборной мечети в Казани. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что вариантов много, а решение примут после того, как руководству республики доложат о всех проведенных экспертизах.



Тем временем Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети. На это из республиканского бюджета готовы выделить 12,8 млн рублей. В документации сказано, что для размещения объекта предполагается создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся на территории Куйбышевского водохранилища.



Татьяна Демина