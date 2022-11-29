В Татарстане снизился показатель смертности — республика занимает 16-е место в России

Фото: скриншот трансляции

В Татарстане зафиксирован самый низкий в Приволжском федеральном округе показатель смертности на тысячу жителей — 11,6. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

— Основная цель для нас — это снижение смертности до уровня 2019 года. Я напомню вам, что в 2019 показатель смертности был самым низким за весь период существования и работы здравоохранения — 11,0. По данным десяти месяцев показатель составил 11,6 случая за тысячу населения. Это 16-е место в Российской Федерации и самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Марат Садыков напомнил, что в прошлом и позапрошлом годах показатель смертности был выше, что связано с пандемией коронавируса. Так, в 2020-м он составлял 13,3, а в 2021-м — 15,5.

По словам главы Минздрава Татарстана, продолжительность жизни в Татарстане по итогам января — октября 2022 года составила 73,8 года. Республика занимает десятое место в России и первое в Приволжском федеральном округе.

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Татьяна Демина