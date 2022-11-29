Первые сервисные точки трассы М-12 в Татарстане сдают в аренду за 590 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Автодор» выставил на торги два земельных участка в Татарстане, предназначающиеся под сервисные точки вдоль трассы М-12. Согласно тендерам, опубликованным на торговой площадке компании, стартовая цена их аренды составляет 590 млн рублей.

Оба участка расположены возле села Большие Кайбицы на 629-м километре по правой и левой стороне. Каждый из участков оценивается в 590 млн рублей, а предлагаемый срок их аренды достигает 20 лет.

В составе участков: многотопливная автозаправка, уличная зона с уличными спортивными тренажерами для взрослых, детская игровая площадка, площадка самообслуживания для проверки давления воздуха в шинах, а также технические и инженерные сооружения.

Итоги электронного конкурса станут известны 12 декабря текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

В начале этого месяца председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что движение на всем протяжении М-12 от Москвы до Казани планируется досрочно открыть в 2023 году.



Запуск трассы обеспечит разгрузку автодороги М-7 «Волга» и свяжет крупнейшие центры и агломерации пяти регионов. С вводом скоростной автодороги время в пути между Москвой и Казанью сократится с нынешних 12 до 6 часов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги, сейчас она рассчитывается. Он отметил, что «удорожания надо как-то восполнять», и перечислил: в 2021 году вырос доллар, наложились пандемийные ограничения и рост цен на стройматериалы. По словам Хуснуллина, только удорожание по трассе Москва — Казань за металл составило 12 млрд, удорожание стоимости перевозок — 8 миллиардов.

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Максим Кокунин