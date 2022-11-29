Казанец получил 15 лет за расстрел бизнесмена в лифте после провала «валютной» аферы

Только что Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о резонансном убийстве в лифте казанской многоэтажки на улице Минской. 37-летний аппаратчик завода и отец двух детей Марат Низамов наказан 15 годами колонии строгого режима, сообщает журналист «Реального времени».



По делу также частично удовлетворен гражданский иск дочери убитого Вероники Алиевой о компенсации морального вреда — с осужденного взыскано 1,5 млн рублей. Родными Низамова в ходе процесса полностью погашены материальный ущерб в 560 тысяч рублей — расходы на погребение.

Председательствующий судья Руслан Хисметов посчитал доказанными все преступления, в которых обвинялся подсудимый, — покушение на мошенничество в особо крупном размере, умышленное убийство с целью скрыть другое преступление, хищение паспорта жертвы и незаконное хранение пистолета в разобранном виде. При этом незаконное приобретение и ношение этого пистолета суд посчитал недоказанным.

Согласно приговору, 2 сентября 2021 года он собирался обманом получить от бывшего партнера своего отца Рафаэля Дускаева два участка и цех по выделке шкур в Казани и Цивильском районе Чувашии, расплатившись за эту недвижимость сувенирными долларами и евро. Утром того дня продавец и покупатель составили договор купли-продажи в МФЦ, однако Дускаев заявил — подпишет его лишь после получения денег. Тогда Низамов пригласил его к себе домой, захватив из багажника заряженное дробью охотничье ружье. В лифте он передал покупателю сумку с купюрами, по пути на 15-й этаж тот обнаружил подделку, стал предъявлять претензии и был застрелен.

Суд согласился с версией СК и прокуратуры, что убийством Низамов хотел скрыть свою неудавшуюся аферу, посчитав слова обвиняемого о случайном выстреле в процессе борьбы способом защиты.

В последнем слове Низамов возложил часть вины за случившееся на убитого. «В лифте возник конфликт между Дускаевым и мной. В связи с агрессивным поведением Дускаева возникла драка, — сообщил он. — В ходе драки был выстрел, хотя ружье находилось на предохранителе, и даже цели не было, чтобы нанести столь тяжкую... Соболезную, что так получилось... но отцов не выбирают».

В ходе следствия обвиняемый признавался — если бы покупатель недвижимости подписал договоры купли-продажи, то «он бы переписал имущество на себя и в последующем Дускаев ничего доказать бы не смог». Еще говорил: «Ружье взял, чтобы предотвратить агрессию со стороны Дускаева, если он преждевременно обнаружит «неправильные» купюры».

Напомним, после убийства стрелок оттащил тело убитого из лифта на лестничную площадку, а сам отправился домой — отмываться от крови, позже позвонил отцу со словами: «Папа, забери меня. Меня хотят убить». Задержали Низамовых через несколько часов после случившегося на парковке ТЦ «Южный».

В прениях гособвинитель Ольга Зарипова просила наказать Низамова сроком в 15,5 года колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого Борис Савельев просил об оправдании по эпизоду покушения на мошенничество ввиду «добровольного отказа от преступления». А также настаивал на переквалификации эпизода умышленного убийства на причинение смерти по неосторожности.

Доводы защиты в этой части Верховный суд РТ отверг. Согласно приговору, Низамов изначально обманывал Дускаева и планировал его убийство, не имея средств на покупку и заготовив «куклу» с сувенирными купюрами. Выстрел в лифте был умышленным, отметил судья. И обосновал: готовность обвиняемого применить оружие подтверждают факты — он взял с собой ружье в расчехленном виде, а уже в подъезде — специально задержался, чтобы не садиться в один лифт вместе с соседкой, а остаться с Дускаевым в кабине наедине.

В то же время суд не согласился с заявленной суммой возможного ущерба от аферы в 12,7 млн рублей и сократил ее до 6 млн, ссылаясь на стоимость недвижимости в проектах договоров купли-продажи.

Адвокат дочери погибшего Артем Гермогентов предъявил обвиняемому иск о компенсации морального вреда в 2 млн рублей, а также просил возместить затраты на погребение в 560 тысяч. Родные обвиняемого в ходе процесса выплатили 700 тысяч, погасив материальный ущерб полностью, а моральный частично.

Смягчающими участь подсудимого обстоятельствами суд признал двух малолетних детей, признание вины и помощь в расследовании, а также полное возмещение имущественного ущерба, ведомственные награды и состояние здоровья. Отягчающих в процессе не установлено.

Ирина Плотникова