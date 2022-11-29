Кудрин в Яндексе, Жуков в Счетной палате: выиграет ли Татарстан от перестановки года?

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На пост главы Счетной палаты — три кандидатуры



Совет Федерации уже завтра рассмотрит уход Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты — эту информацию подтвердила сенатор Елена Перминова. Сегодня Совфед получил представление президента России об освобождении Кудрина от занимаемой должности.

Свой уход сегодня подтвердил и сам Алексей Кудрин в официальном телеграм-канале: «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке».

Кандидатом №1 на пост нового главы Счетной палаты России называют первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Однако 27 ноября помощник парламентария сообщила, что о его переходе в Счетную палату ничего не известно. Помимо Жукова кандидатами на пост председателя СП называются несколько кандидатур. В шорт-лист вошли глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и даже экс-глава «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Спикер российского парламента Вячеслав Володин сегодня инициировал консультации в Госдуме по кандидатуре руководителя Счетной палаты, отметив, что в этом процессе принимают участие все думские фракции.

И все же чаще всего в последние дни политики и аналитики говорят, что вероятнее всего, преемником Кудрина станет Александр Жуков. Он знаком с Татарстаном не понаслышке, хотя был не таким частым гостем как, можно уже сказать, экс-глава Счетной палаты. Еще будучи зампредом правительства России Жуков в 2010 году побывал на КАМАЗе, принял участие в открытии БСМП автограда. В 2013 году, уже будучи замом председателя Госдумы, приезжал в Казань для участия в выездном заседании Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта — тогда Казань готовилась к проведению «Универсиады», а в качестве президента Олимпийского комитета России Жуков в том же году посетил казанский Сабантуй. В 2015 году он участвовал в торжествах в честь 25-летия республиканского парламента.

«Приход Кудрина обогатит проникновение цифровых сервисов в экономику страны»

Новым местом работы финансиста Алексея Кудрина пророчат компанию «Яндекс». Предположения о переходе туда Кудрина стали выдвигать после того, как стало известно, что материнская компания «Яндекса» из Нидерландов рассматривает возможность выделения российской части бизнеса в отдельную группу. Сообщалось о том, что российские компании будут переданы отечественному руководству с сохранением бренда «Яндекс».

О том, что после ухода из Счетной палаты Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» федеральные СМИ начали говорить еще на прошлой неделе. Как писал РБК, Кудрин уходит в IT-компанию ради передела ее активов и вместе с «некой должностью» станет ее совладельцем, получив 5% акций «Яндекса» — 2% сразу, затем остальную часть. С учетом того, что стоимость 5% компании оценивалась в 300 млн долларов, то он может стать долларовым мультимиллионером.

При этом у Татарстана с Кудриным большой опыт сотрудничества, подчеркнул в беседе с корреспондентом «Реального времени» заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов:

— Выиграет вся страна. Поскольку в нынешних исторических реалиях очень важна поддержка со стороны государственных отношений, государственного взаимодействия того небольшого количества технологических компаний, которые сегодня представлены в России. Это такая правильная модель, когда менеджеры от государства переходят в крупные технологические компании, и наоборот, такое тоже бывает, яркий тому пример — министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Поэтому думаю, что приход Кудрина в «Яндекс» обогатит возможностями большего проникновения цифровых сервисов в экономику страны. К тому же у Кудрина отличный опыт, его системный подход к работе, всему, что он реализовывает, помогает и в государстве, и в бизнесе, и на их стыке добиваться хороших результатов».

Алексей Кудрин и Роман Шуйхутдинов в Иннополисе, январь 2022, фото пресс-службы президента Татарстана

Шайхутдинов напомнил, что у истоков «Яндекса» стоит российская математическая школа и система образования СССР. Вице-премьер добавил, что эта IT-компания и Татарстан нашли точки соприкосновения еще в 2015 году — были запущены в работу первые образовательные треки, затем были совместные беспилотные технологии в Иннополисе — сегодня в этом городе ездят около десятка беспилотных такси, столько же роверов-доставщиков. Также «Яндекс» является партнером в сфере технологического взаимодействия в университете Иннополиса.

«В целом проектами «Яндекса» в нашей республике напрямую охвачены более 10 тысяч взрослых человек и почти 100 тысяч школьников. А если смотреть более глобально, то можно смело сказать, что минимум 70% населения Татарстана сегодня пользуются теми или иными его сервисами и более половины используют как минимум 2 сервиса компании», — сообщил «Реальному времени» Роман Шайхутдинов.

«Кудрин будет тесно взаимодействовать и с Рустамом Миннихановым, и с другими руководителями республики»

С тем, что Россия и республика, в частности, только выиграют от прихода Кудрина в команду технологической компании, солидарен и глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин:

«Татарстан много лет плотно сотрудничает с «Яндексом», и, конечно, выиграет. Переход в одну из крупнейших российских ИТ-компаний мощного управленца — это хороший сигнал для всего ИТ-рынка, и интересы его участников, вероятно, быстрее будут учитываться государством. Сегодня «Яндекс» — это экосистема номер один в России. Новые проекты компании смогут положительно влиять на экономику страны. Татарстан, в свою очередь, много лет взаимодействует с компанией по нескольким направлениям, в том числе, проектам, направленным на цифровизацию региона».

По мнению финансового аналитика Александра Разуваева, которым он поделился с «Реальным временем», скорее всего, г-н Кудрин в компании «Яндекс» будет отвечать за отношения с федеральной и региональной властью, лоббировать в этой сфере интересы компании.

«Татарстан — один из основных субъектов РФ по размеру экономики и, кстати, по развитию информационных технологий. И я думаю, что Кудрин будет тесно взаимодействовать и с Рустамом Миннихановым, и с другими руководителями республики. И самому «Яндексу», и республике будет от этого только плюс. Тем более, что Татарстан — крупный и богатый регион, республика за последние 20 лет сделала огромный рывок вперед в плане развития экономики и промышленности. Понятно, что сейчас в компании идет реструктуризация, связанная с политическими аспектами, и им не до этого, но это вопрос нескольких месяцев. После этого и региональная экспансия продолжится, и развитие бизнеса. Так что Алексей Кудрин — человек, который является создателем «современного российского экономического чуда» — он придумал связку «НДПИ+экспортная пошлина», при нем был профицит бюджета, сильный рубль и так далее. Он профессионал высокого уровня и еще высокопрофессиональный лоббист, думаю, все задуманные проекты будут реализовываться».

Между тем Татарстан и компания «Яндекс» уже много лет ведут тесное сотрудничество и реализуют множество совместных проектов. Так, в 2015 году правительство Татарстана и «Яндекс» подписали соглашение в области размещения в интернете открытых данных о деятельности госорганов Татарстана, их своевременное обновление для обеспечения права граждан на доступ к информации. Также был создан раздел «Яндекс.Переводчик» с татарского и «Яндекс.Транспорт», где отражаются движение общественного транспорта в городах республики в реальном времени.

В 2016 году республика и «Яндекс» подписали соглашение об открытии офиса разработки в городе Иннополис — он стал 17-м по счету офисом компании в мире, и 10-м офисом разработки. При этом офис в Иннополисе стал вторым в республике — ранее Яндекс открыла в Казани свой коммерческий офис, где помогают татарстанскому бизнесу проводить эффективные рекламные кампании

Летом 2021 обе стороны заключили еще одно соглашение о сотрудничестве — в этот раз в сфере повышения качества сервисов, реализации социальных и образовательных инициатив и дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий. Помимо этого совместно с «Яндексом» в Татарстане был создан «IT-лицей», где ведется обучение школьников программированию. В 2019 году в Татарстане начал реализовываться еще один инвестпроект — от подразделения «Яндекс.Маркет», а в прошлом году в Казани заработал социальный проект Яндекса «Помощь рядом», за счет которого благотворительные фонды, помогающие маломобильным людям, получили возможность перевозить на такси своих подопечных бесплатно.

«Стратегия-2030» и идея Поволжской агломерации с центром в Казани

Алексей Кудрин председателем Счетной палаты РФ был назначен в мае 2018 года. Начиная с 2000 года, он в течение 11 лет возглавлял Министерство финансов страны, затем до 2018 год занимал должность председателя наблюдательного совета в ПАО «Московская Биржа», возглавлял комитет по стратегии наблюдательного совета ПАО «Сбербанк» а также был председателем совета Центра стратегических разработок.

В Татарстане Алексей Кудрин бывал не раз, неоднократно подчеркивал позитивное отношение к республике. В январе этого года с ним встречался президент республики Рустам Минниханов — на встрече обсуждались вопросы развития экономики регионального уровня, в том числе в современных условиях, вопросы регионального финансирования. Была затронута тема экономических точек роста Татарстана, развития его агломераций. Тогда Кудрин предложил сделать Татарстан центром Поволжской агломерации — в противовес Москве, которая «высасывает все силы». Он отметил, что внутри этой агломерации республика может стать более сильным центром и точкой притяжения, а за счет соседних регионов Поволжья получит дополнительные рынок и трудовые ресурсы. Впрочем, эта идея вызвала критику со стороны многих экспертов экономики и политиков.

Алексей Кудрин в Казани, 2015 год

Под руководством Кудрина в республике в 2015 году разрабатывалась, а потом была принята «Стратегия-2030». В то время Кудрин был председателем совета фонда «Центр стратегических разработок». В число приоритетов большой программы социально-экономического развития Татарстана сроком на 15 лет были включены формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности и высокотехнологичных секторов экономики.

Ангелина Панченко