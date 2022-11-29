Президент Татарстана утвердил максимальные индексы увеличения размера платы за коммунальные услуги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики. Они установлены на декабрь этого года и весь 2023-й.

Так, в Казани в следующем месяца максимальная индексация размера платы за коммунальные услуги составит 10%. В Набережных Челнах показатель выше — 12%. На следующий год для обоих городов предельный индекс установлен в 0%.

Для большинства сельских поселений Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%. Исключение — Красноборское сельское поселение Агрызского района, Азнакаево, Аксубаево, Алексеевское, Нижняя Мактама, Арск, Бавлы, Бугульма, Карабаш, Иннополис, Зеленодольск, Нижние Вязовые, Октябрьское и Осиновское сельские поселения Зеленодольского района, Камское Устье, Тенишево, Габишевское и Песчано-Ковалинское сельские поселения Лаишевского района, а также Нижнекамск, Афанасовское и Красноключинское сельские поселения Нижнекамского района, Новошешминское сельское поселение, Рыбная Слобода, Джалиль, Уруссу, Абсалямовское и Дам-Тамакское сельское поселение Ютазинского района. Для них максимальный показатель установлен в размере 12%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В июле председатель Государственного комитета Татарстана по тарифам Александр Груничев сообщил, что в в некоторых муниципальных образованиях региона индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем составит 9,2%. Это 24 города, 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений.



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Татьяна Демина