Экс-директор набережночелнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов возглавил Управление образования в Менделеевске

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района Татарстана

Бывший директор набережночелнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов возглавил Управление образования в Менделеевске. Его на «деловом понедельнике» представил глава района Радмир Беляев.

Ранее данную должность занимал директор школы из Набережных Челнов №51 Алексей Миронов. Он уволился с этого поста по собственному желанию и устроился работать учителем.

Назипов с 1999 года работал помощником главы администрации Набережных Челнов.

В 2003 году стал руководителем аппарата администрации автограда.

В 2010-м возглавил филиал «ТИСБИ» в Челнах. После этого стал заместителем руководителя исполкома Елабужского района.

В 2012 году возглавил аппарат Совета Елабужского района.

В 2014-м вернулся в автоград руководителем административной группы научно-образовательного кластера «ТИСБИ». После работал директором филиала вуза, а покинул должность в январе этого года.

Также сегодня сообщалось, что руководителем аппарата Совета Менделеевского района Татарстана стал 31-летний Ришат Нафиков, с 25 октября исполнявший обязанности руководителя аппарата.



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Максим Кокунин