Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 73,8 года
Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 73,8 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
— По оперативным данным, за десять месяцев продолжительность жизни составила 73,8 [года]. Мы занимаем десятое место в Российской Федерации и первое в Приволжском федеральном округе, — сказал он.
Марат Садыков напомнил, что перед Татарстаном на текущий год была поставлена цель показать 72,2 года.
— Но расслабляться не надо. Да, показатель для нас хороший — 73,8. Вы знаете, в 2021 году показатель составил 71,3. Поэтому положительная динамика есть, — сказал он.
Напомним, в Минздраве России рассказали, что ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась на 3,3 года за два года пандемии коронавируса. Согласно указу главы государства о национальных целях, показатель к 2030 году должен достичь 78 лет.
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