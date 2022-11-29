Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 73,8 года

Фото: realnoevremya.ru/Марат Садыков

Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 73,8 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

— По оперативным данным, за десять месяцев продолжительность жизни составила 73,8 [года]. Мы занимаем десятое место в Российской Федерации и первое в Приволжском федеральном округе, — сказал он.

Марат Садыков напомнил, что перед Татарстаном на текущий год была поставлена цель показать 72,2 года.

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— Но расслабляться не надо. Да, показатель для нас хороший — 73,8. Вы знаете, в 2021 году показатель составил 71,3. Поэтому положительная динамика есть, — сказал он.



Напомним, в Минздраве России рассказали, что ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась на 3,3 года за два года пандемии коронавируса. Согласно указу главы государства о национальных целях, показатель к 2030 году должен достичь 78 лет.

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Татьяна Демина