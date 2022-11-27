РБК: первый вице-спикер Госдумы может стать главой Счетной палаты

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков стал кандидатом на пост председателя Счетной палаты. Он может занять этот пост после планирующегося перехода Алексея Кудрина в «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к администрации президента.

— Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин, — сказал собеседник агентства.

По его словам, именно Жукова сам Кудрин предлагает в качестве основного кандидата на смену, «хотя есть и другие варианты». Однако он также отметил, что пока никаких окончательных решений на этот счет не принималось, и возможны самые неожиданные решения со стороны Владимира Путина.

Фото: council.gov.ru (Алексей Кудрин)

В эту пятницу стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в скором времени сменит место работы. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что новым местом работы Кудрина станет «Яндекс». Фактическое решение о переходе уже принято. Оформить соответствующие бумаги планируется 30 ноября либо 14 декабря.



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Максим Кокунин