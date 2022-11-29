КФУ, КГМУ и КНИТУ вошли в рейтинг самых влиятельных вузов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Три университета Татарстана — КФУ, КГМУ и КНИТУ — вошли в рейтинг самых влиятельных университетов России. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки республики со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX.

Всего в списке 75 вузов. КФУ занял 13-е место, КГМУ — 57-е, КНИТУ — 72-е.

На первом месте — МГУ, после следует Российская академия народного хозяйства и государственной службы, замыкает тройку лидеров СПбГУ. От двух столиц в рейтинг вошли большинство учебных заведений — 34 из Москвы и 13 из Санкт-Петербурга. Среди других городов наибольшая концентрация влиятельных вузов наблюдается в Казани и в Екатеринбурге.

— Ограниченное количество регионов в публикуемом списке и доминирование вузов двух столиц — серьезная проблема, препятствующая развитию человеческого капитала за пределами мощных экономических центров, — отметили в агентстве.



Кроме того, 21 образовательная организация Татарстана вошла в число лучших учебных учреждений РФ в рамках движения «Молодые профессионалы». Программа «Профессионалитет» Минпросвещения России стартовала в сентябре 2022 года. К обучению приступили 150 тыс. человек. Ожидается, что к 2024 году число участников достигнет 600 тысяч.

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Елизавета Пуншева