Кабмин продлил на 2023 год программу стимулирования найма

Правительство России продляет программу стимулирования найма на следующий год, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Программу запустили по поручению президента России прошлой весной. Мишустин подчеркнул, что ее продление связано с тем, что «она доказала свою эффективность», сообщает ТАСС.

Таким образом, власти продолжат возмещать компаниям расходы на частичную оплату труда новых работников в случае, если они возьмут в штат молодых людей до 30 лет, в том числе без опыта, и выпускников, либо устроят безработных граждан, потерявших место или находящихся под риском увольнения.

Фото: realnoevremya.ru

— На всех таких сотрудников организациям и индивидуальным предпринимателям и дальше будут поэтапно предоставлять субсидии в объеме трех минимальных размеров оплаты труда, — сказал Мишустин.

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Маргарита Головатенко